Equipe japonesa ganha o Stockholm Junior Water Prize 2020

ESTOCOLMO, 25 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Hiroki Matsuhashi e Takuma Miyaki do Japão receberam o prestigioso 2020 Stockholm Junior Water Prize (Prêmio Júnior da Água de Estocolmo de 2020) por sua inovação para prevenir a erosão do solo. Sua Alteza Real, a princesa herdeira Victoria da Suécia anunciou os vencedores durante uma cerimônia de premiação on-line como parte da World Water Week At Home (semana mundial da água em casa) em 25 de agosto.

O Stockholm Junior Water Prize é uma competição internacional onde estudantes entre 15 e 20 anos apresentam soluções para os principais desafios da água.

Hiroki Matsuhashi e Takuma Miyaki desenvolveram um método para controlar o assoreamento e aumentar a produção de alimentos, usando a tradicional tecnologia japonesa Tataki de solidificação do solo.

"Esse sistema é composto somente por materiais naturais de baixo custo, portanto é barato e ecológico. Gostaríamos de estender esse sistema para o mundo e resolver problemas de água e de alimentos", disse a dupla em uma apresentação filmada do seu projeto.

O júri observou que: "Os vencedores desse ano provaram que simples soluções locais podem resolver os problemas da água em um contexto global. Através de estudos sistemáticos, os competidores desenvolveram métodos para tornar mais atingíveis a conservação da água e o gerenciamento do solo. Os competidores combinaram efetivamente conhecimento científico e experimentação para revolucionar a maneira pela qual a água é coletada, usada e conservada para agricultura em regiões áridas".

Os vencedores foram anunciados por Sua Alteza Real, a princesa herdeira Victoria da Suécia, patrona oficial da premiação, a qual expressou grande admiração por todos os finalistas.

Um Diploma de Excelência foi entregue a Zoe Gotthold, dos Estados Unidos, por uma abordagem criativa para limitar o impacto da poluição por petróleo em ecossistemas marinhos. Através do isolamento da emulsão que se forma entre o petróleo derramado e a água do mar, ela encontrou uma solução promissora e "demonstrou extraordinário conhecimento e perseverança", de acordo com o júri.

Este ano, o público também pode votar no People's Choice Award (Prêmio Escolha do Público), o qual foi entregue a Adittya Kumar Chowdhury e Khaled Iftekhar de Bangladesh. Eles desenvolveram um método de baixo custo para purificar a água com ácido poliglutâmico naturalmente derivado e sementes de moringa oleífera.

O Stockholm Junior Water Prize tem sido organizado todos os anos desde 1997 pelo Stockholm International Water Institute (Instituto Internacional da Água de Estocolmo), SIWI, com a Xylem como sócio fundador. Entretanto, esse ano tudo foi on-line devido à Covid-19. "Estou muito honrada pelo fato de que muitos destes projetos foram desenvolvidos sob as circunstâncias mais desafiadoras", disse Ania Andersch, gerente do Stockholm Junior Water Prize no SIWI.

