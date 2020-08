L'équipe japonaise remporte le Stockholm Junior Water Prize 2020

STOCKHOLM, 25 août 2020 /PRNewswire/ -- Hiroki Matsuhashi et Takuma Miyaki du Japon reçoivent le prestigieux Stockholm Junior Water Prize 2020 pour leur innovation dans la prévention de l'érosion des sols. SAR la princesse héritière Victoria de Suède a annoncé les lauréats lors d'une cérémonie de remise des prix en ligne qui s'est tenue dans le cadre de la Semaine mondiale de l'eau à domicile le 25 août.

Le Stockholm Junior Water Prize est un concours international au cours duquel des étudiants âgés de 15 à 20 ans présentent des solutions aux défis majeurs liés à l'eau.

Hiroki Matsuhashi et Takuma Miyaki ont développé une méthode pour contrôler le ruissellement du sol et augmenter la production alimentaire, en utilisant la technologie japonaise traditionnelle de solidification du sol Tataki.

« Ce système est fabriqué à partir de matériaux naturels peu coûteux, il est donc bon marché et respectueux de l'environnement. Nous aimerions étendre ce système au monde et résoudre les problèmes liés à l'eau et à l'alimentation », a déclaré le duo lors d'une présentation filmée de son projet.

Le Jury a déclaré : « Les lauréats de cette année ont prouvé que des solutions locales simples peuvent résoudre les problèmes liés à l'eau dans un contexte mondial. Grâce à des études systématiques, les candidats ont mis au point des méthodes permettant de rendre la conservation de l'eau et la gestion des sols plus réalisables. Les candidats ont combiné efficacement leurs connaissances scientifiques et leurs expériences pour révolutionner la façon dont l'eau est collectée, utilisée et conservée pour l'agriculture dans les régions arides. »

Les lauréats ont été annoncés par SAR la princesse héritière Victoria de Suède, le marraine officielle du prix, qui a exprimé une grande admiration pour tous les finalistes.

Un diplôme d'Excellence a été décerné à Zoe Gotthold, aux États-Unis, pour son approche créative visant à limiter l'impact de la pollution par le pétrole dans les écosystèmes marins. En isolant l'émulsion qui se forme entre le déversement de pétrole et l'eau de mer, elle a trouvé une solution prometteuse et « a démontré des connaissances et une persévérance extraordinaires », selon le Jury.

Cette année, le public a également pu voter pour le People's Choice Award, qui a été décerné à Adittya Kumar Chowdhury et Khaled Iftekhar du Bangladesh. Ils ont développé une méthode à faible coût permettant de purifier l'eau avec de l'acide polyglutamique d'origine naturelle et des graines de Moringa oleifera.

Le Stockholm Junior Water Prize est organisé chaque année depuis 1997 par l'Institut international de l'eau de Stockholm, ou SIWI, avec Xylem comme partenaire fondateur. Cette année, toutefois tout s'est déroulé en ligne, en raison du Covid-19. « Je suis impressionné par le fait que bon nombre de ces projets aient été développés dans les circonstances les plus difficiles », a déclaré Ania Andersch, directrice du Stockholm Junior Water Prize au SIWI.

Contact auprès de la presse Hawra Daoud, [email protected], +46720-506008

Photos disponibles ici.

SOURCE Stockholm International Water Institute (SIWI)