Equisoft maakt succesvolle implementatie bekend van zijn volledig geïntegreerde verzekeringsplatform bij Hellenic Life

Hellenic Life is de levensverzekeringstak van Hellenic Bank Group, een van de grootste bank- en financiële instellingen in Cyprus met meer dan 20 jaar operationele ervaring. Het bedrijf heeft een uitgebreid productportfolio voor een breed scala aan bedrijfsonderdelen.

De eerste fase van het project, waarin Equisoft ook verantwoordelijk was voor de datamigratie van meer dan 80.000 polissen van meerdere bronsystemen, werd succesvol gerealiseerd in samenwerking met Oracle, Inplenion en Newcytech, een toonaangevende IT-systeemintegrator in Cyprus.

Het nieuwe platform bevat de geavanceerde front-end tools van Equisoft voor offertes en illustraties (Equisoft/illustrate), elektronische aanvragen (Equisoft/apply) en een zelfserviceportal. Onze kernbeheermogelijkheden worden mogelijk gemaakt door het Beheer van Oracle-verzekeringspolissen (OIPA)-systeem in combinatie met Oracle Documaker, een bedrijfsoplossing voor het genereren van documenten. De oplossing omvat ook een nieuw boekhoudsysteem, Netsuite. Al deze faciliteiten zijn geïmplementeerd in de Oracle Cloud. De combinatie van deze mogelijkheden heeft gezorgd voor een naadloze en schaalbare oplossing ter ondersteuning van de gehele levenscyclus van polissen, van het klanten kennis met onze oplossingen laten maken tot nieuwe contracten, polisdiensten, claims, herverzekering, rapportage, provisie en financiële rapportage.

"We zijn erg trots op onze overgang naar het digitale tijdperk. Het is onze strategische visie voor het leveren van productinnovatie en klanttevredenheid die voor dit initiatief tot digitale transformatie als katalysator heeft gediend", aldus Hellenic Life's General Manager, de heer Andreas Papadatos. "Vooruitkijkend wilden we niet dat onze bestaande systemen onze inspanningen zouden beperken om te voldoen aan veranderende verwachtingen van klanten en levensstijlbehoeften. We wilden wendbaar zijn en onze algehele flexibiliteit en functies verbeteren. We hebben daarom gekozen voor een moderne en schaalbare oplossing die ons volledige controle over de levenscyclus van onze producten zou geven en ons zou helpen onze activiteiten en de algehele klantervaring te stroomlijnen."

"Klantervaring is voor digitale transformatie in de verzekeringssector een belangrijke motor geworden", legt Simon Richardson, Vice President, EMEA & APAC, Equisoft uit. ''Dit motiveert verzekeraars om hun productiviteit te verbeteren, de lancering van nieuwe producten te versnellen en een flexibelere en modernere ervaring te bieden. Na de komst van Equisoft naar het Verenigd Koninkrijk in 2021, met de overname van pensioen- en investeringsreus Altus, versterkt deze nieuwe samenwerking met Hellenic Life de resolute focus en toewijding van Equisoft aan de financiële sector in Europa. Daarom zijn we enorm trots op het platform dat we voor Hellenic Life leveren en zijn we vereerd om met hen aan dit geweldige initiatief samen te werken."

Over Hellenic Life

Hellenic Life is de levensverzekeringsmaatschappij van Hellenic Bank Group. Het werd opgericht in 2001 als resultaat van het strategische partnerschap tussen Hellenic Bank en ALICO (AIG) - tegenwoordig MetLife. Hun participatie in het aandelenkapitaal van de vennootschap bedroeg respectievelijk 72,5% en 27,5%. Dit partnerschap vormde op Cyprus het eerste bankverzekeringsinitiatief.

In het laatste kwartaal van 2019 kocht Hellenic Bank het aandelenbelang van Metlife (27,5%) in het bedrijf en werd de naam van het bedrijf gewijzigd van Hellenic Alico Life in Hellenic Life. Hellenic Life is nu voor 100% een dochteronderneming van Hellenic Bank. Hellenic Life heeft een vergunning om zaken te doen in de categorieën Levens-, Ongevallen- en Ziektekostenverzekeringen. Het bedrijf biedt en promoot momenteel zijn producten via het kantorennetwerk van Hellenic Bank.

Het is de visie van het bedrijf om een langdurige vertrouwensrelatie met zijn klanten te creëren en erkend te worden als het bedrijf dat vertrouwen en sereniteit kan wekken door zijn financiële kracht, geloofwaardigheid, professionaliteit en uitstekende service. De strategie van het bedrijf is gericht op het herkennen en benutten van ontwikkelmogelijkheden om uitgebreide oplossingen te bieden voor de verzekeringsbehoeften van zijn klanten.

Over Equisoft

Equisoft, opgericht in 1994, is een wereldwijde leverancier van geavanceerde, digitale verzekerings- en investeringsoplossingen. Equisoft wordt erkend als een gewaardeerde partner door meer dan 220 van 's werelds toonaangevende financiële instellingen in 16 landen en biedt een compleet ecosysteem van oplossingen, van innovatieve front-end-applicaties tot uitgebreide backoffice-services en unieke datamigratie-expertise. De kernproducten van het bedrijf omvatten een SaaS-oplossing voor polisadministratie, CRM, analyse van financiële behoeften, financiële planning, activatoewijzing, analyse van fondsen en portefeuilles, offertes en illustraties, elektronische aanvragen, beheersystemen voor agentschappen, evenals portals voor klanten, verzekeringsagenten en makelaars. Equisoft is ook de grootste en meest ervaren partner van Oracle voor het OIPA-platform. Met zijn doelgerichte aanpak, gedegen kennis van de sector, innovatieve technologie en deskundige teams in Canada, de VS, het VK, Chili, Colombia, Zuid-Afrika, India en Australië, helpt Equisoft zijn klanten elke uitdaging aan te gaan in dit tijdperk dat zich kenmerkt door radicale digitalisering. Ga voor meer informatie over onze producten en diensten naar www.equisoft.com .

