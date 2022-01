Equisoft gibt die erfolgreiche Implementierung seiner voll integrierten Versicherungsplattform bei Hellenic Life bekannt

Hellenic Life ist der Lebensversicherungszweig der Hellenic Bank Group, eines der größten Bank- und Finanzinstitute Zyperns mit über 20 Jahren Erfahrung auf dem Markt. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Produktangebot in einer breiten Palette von Geschäftsfeldern an.

Die erste Phase des Projekts, in der Equisoft auch die Datenmigration von über 80.000 Policen aus verschiedenen Quellsystemen durchführte, wurde in Zusammenarbeit mit Oracle sowie Newcytech, einem führenden IT-Systemintegrator in Zypern, und Inplenion erfolgreich abgeschlossen.

Die neue Plattform verfügt über die fortschrittlichen Front-End-Tools von Equisoft für Angebote und Illustrationen (Equisoft/illustrate), elektronische Anträge (Equisoft/apply) und ein Self-Service-Portal. Unsere zentralen Verwaltungsfunktionen basieren auf dem Oracle Insurance Policy Administration (OIPA)-System sowie einer Lösung zur Erstellung von Unternehmensdokumenten, Oracle Documaker. Zum Lieferumfang der Lösung gehört auch ein neues Buchhaltungssystem, Netsuite. Alle diese Systeme wurden in der Oracle Cloud bereitgestellt. Die verschiedenen Funktionen sind in einer nahtlosen und skalierbaren Lösung vereint, die den gesamten Lebenszyklus von Policen unterstützt, vom Onboarding von Kunden über das Neugeschäft, Policenservices, Schadensfälle, Rückversicherung, Berichtswesen und Provisionen bis hin zum Finanzberichtswesen.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir jetzt das digitale Zeitalter einläuten können. Unsere strategische Vision für Produktinnovation und die Zufriedenheit unserer Kunden war der Katalysator für diese Initiative zur digitalen Transformation", sagte Andreas Papadatos, General Manager, Hellenic Life. Die Erwartungen und die alltäglichen Bedürfnisse unserer Kunden ändern sich. Wir wollten langfristig nicht durch unsere Altsysteme eingeschränkt sein und die Erwartungen unserer Kunden erfüllen können. Wir wollen agil sein und unsere Flexibilität verbessern und mehr Funktionen zur Verfügung haben. Deshalb haben wir uns für eine moderne und skalierbare Lösung entschieden, die uns die volle Kontrolle über unseren Produktlebenszyklus gibt und uns hilft, unsere Abläufe und die Customer Journey zu optimieren."

„Ein besseres Angebot für die Kunden zu bieten ist einer der wichtigsten Beweggründe für die digitale Transformation in der Versicherungsbranche", sagt Simon Richardson, Vice President, EMEA & APAC, Equisoft. „Aus diesem Grund verbessern Versicherer ihre Produktivität, beschleunigen die Einführung neuer Produkte und bieten eine flexiblere und modernere Erfahrung. Equisoft hat im Jahr 2021 mit der Übernahme des Renten- und Investmentunternehmens Altus in Großbritannien Fuß gefasst. Durch die neue Partnerschaft mit Hellenic Life baut Equisoft nun seinen Schwerpunkt in der europäischen Finanzbranche weiter aus. Deshalb sind wir sehr stolz auf die Plattform, die wir für Hellenic Life bereitstellen, und fühlen uns geehrt, mit dem Unternehmen bei dieser spannenden Initiative zusammenzuarbeiten."

Informationen zu Hellenic Life

Hellenic Life ist die Lebensversicherungsgesellschaft der Hellenic Bank Gruppe. Sie wurde im Jahr 2001 als Ergebnis der strategischen Partnerschaft zwischen der Hellenic Bank und ALICO (AIG) - heute MetLife - gegründet. Dabei brachten die beiden Unternehmen jeweils 72,5 % bzw. 27,5 % in das Aktienkapital ein. Diese Partnerschaft war die erste Bancassurance-Initiative in Zypern.

Im letzten Quartal 2019 erwarb die Hellenic Bank die Beteiligung von Metlife und das neue Unternehmen wurde von Hellenic Alico Life in Hellenic Life umbenannt. Hellenic Life ist jetzt eine 100%ige Tochtergesellschaft der Hellenic Bank. Hellenic Life verfügt über eine Zulassung für die Versicherungszweige Leben, Unfall und Gesundheit. Das Unternehmen bietet seine Produkte derzeit über das Filialnetz der Hellenic Bank an und bewirbt sie auch dort.

Die Gesellschaft ist bemüht, eine langfristige Beziehung zu ihren Kunden aufzubauen. Sie möchte ihnen Vertrauen und Sorgenfreiheit vermitteln und setzt dafür ihre finanzielle Stärke, Glaubwürdigkeit, Professionalität und ihren ausgezeichneten Service ein. Auch zukünftig will die Gesellschaft strategische Entwicklungsmöglichkeiten erkennen und nutzen, um umfassende Lösungen für die Versicherungsbedürfnisse seiner Kunden anzubieten.

Informationen zu Equisoft

Equisoft ist ein im Jahr 1994 gegründeter, weltweit aktiver Anbieter von fortschrittlichen digitalen Lösungen für Versicherungen und Kapitalanlagen. Als geschätzter Partner von über 220 der weltweit führenden Finanzinstitute in 16 Ländern bietet Equisoft ein komplettes Ökosystem von Lösungen - von innovativen Front-End-Anwendungen bis hin zu umfassenden Back-Office-Diensten - und zeichnet sich insbesondere durch seine Kompetenzen in der Datenmigration aus. Die Flaggschiff-Produkte des Unternehmens umfassen eine SaaS-Lösung zu Verwaltung von Policen, sowie Systeme für CRM, Finanzbedarfsanalyse, Finanzplanung, Asset-Allocation, Fonds- und Portfolio-Analyse, Angebote und Illustrationen, elektronische Anträge, und Agentur-Management sowie Kunden-, Agenten- und Brokerportale. Equisoft ist außerdem der größte und erfahrenste Partner von Oracle in Bezug auf die OIPA-Plattform. Equisoft verfügt über Expertenteams in Kanada, den USA, Großbritannien, Chile, Kolumbien, Südafrika, Indien und Australien. Mit seinem geschäftsorientierten Ansatz, seiner fundierten Branchenkenntnis und seiner innovativen Technologie hilft Equisoft seinen Kunden, jede Herausforderung im Zeitalter der digitalen Disruption zu meistern. Weitere Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter www.equisoft.com .

Jean-François Parent, Manager, Communications and Public Relations, Equisoft, T +1 888.989.3141, Durchwahl 70141 [email protected]

