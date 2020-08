Era Zero Waste est la première entreprise des régions DACH et Sacandinavie à rétablir le modèle du livreur de lait pour les produits de soins personnels

"Je voulais être plus durable, mais fabriquer mes propres produits ou faire les cours sans emballage me semblait tellement gênant.", déclare Livia Zimermann, co-fondatrice d'Era Zero Waste. "Cela a inspiré la mission d'Era: faciliter à tout le monde le zéro déchet pour avoir un impact."

Era Zero Waste est un système de e-commerce qui permet de vivre avec moins de déchets, exit la folie du plastique au monde sans sacrifier la commodité et la qualité des produits.

Le système est inspiré du Pfandsystem allemand et de l'ancien modèle du livreur de lait. Les produits Era sont rechargés à domicile du client, soit par une station de recharge à vélo, soit par courrier neutre en carbone. Consommer avec Era Zero Waste c'est comme faire des achats en ligne, mais avec un emballage rechargeable.

Les clients peuvent avoir un impact positif sur le monde sans quitter le confort de leur canapé.

On commence par 6 produits de soins personnels prêts à l'emploi. Fabrication éco-responsable au Danemark selon les normes les plus élevées de la cosmétique naturelle. Les bouteilles sont faites de plastique issu des nettoyages des océans.

Par rapport au business-as-usual, les solutions d'économie circulaire, comme Era Zero Waste, "ont le potentiel de réduire le volume annuel de plastiques qui entrent dans l'océan de 80%, de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 25%, de générer des économies de 200 milliards de dollar par année et de créer 700 000 emplois supplémentaires d'ici à 2040" (Fondation Ellen MacArthur, 2020).

À propos:

Era Zero Waste est un système de e-commerce pour consommer facilement des biens de consommation sans emballage jetable. On commence par nos propres produits durables haut de gamme de soins personnels et de nettoyage, avec la recharge à votre porte en Europe, aux États-Unis et au Canada.

Nous sommes 3 fondatrices et une solide équipe de volontaires basée à Berlin. Nous sommes financées par le Fonds Social Européen, le Sénat de Berlin, parmi d'autres.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1231671/Era_Zero_Waste_campaign.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1231670/Era_Zero_Waste_Logo.jpg

Related Links

https://erazerowaste.com/



SOURCE Era Zero Waste