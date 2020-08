Mit ERA zero waste betritt das alte System des Milchmanns in neuem Gewand den DACH Markt

Crowdfunding bei Kickstarter: bit.ly/erazerowaste

BERLIN, 21. August 2020 /PRNewswire/ -- ERA zero waste ist das erste Unternehmen in der DACH Region, das dem Milchmann System wieder neues Leben einhaucht. Es liefert hochwertige Pflegeprodukte in nachhaltigen Verpackungen.

302 Millionen Tonnen Verpackungsabfall weltweit stellten 2017 einen neuen Rekord dar. Die Pandemie trug maßgeblich zu diesem Trend bei. „Dies wurde während der Quarantäne in unseren überfüllten Mülleimern sichtbar", sagt Livia Zimermann, Mitbegründerin von Era Zero Waste