Ergebnisse der Adecco Group für Q1 2024

Weitere starke Marktanteilsgewinne, disziplinierte Umsetzung

• Umsatz stagniert im Jahresvergleich, übertrifft den Markt; relatives Umsatzwachstum von Adecco +600 Basispunkte

• Nach GBU, Adecco, +1 % gegenüber dem Vorjahr, davon APAC +14 %, Southern Europe & EEMENA +8 %, DACH +7 %; LHH -5 %, mit Career Transition & Mobility +9 %; Akkodis -2 %, mit Consulting +5 %

• Gesunde Bruttomarge von 19,8 %, +20 bps qoq, -100 bps gegenüber dem Vorjahr, spiegelt hauptsächlich den aktuellen Geschäftsmix wider; feste Preisgestaltung

• VVG-Kosten, ohne Einmaleffekte, 978 Mio. €, spiegelt starke VVG-Einsparungen und Fokus auf Produktivität wider

• Robuste EBITA-Marge von 2,8 % ohne Einmaleffekte, -30 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr bzw. -10 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr, wenn man die Auswirkungen des Timings der FESCO-JV-Erträge ausklammert, wobei die Entwicklung der Bruttomarge durch strikte Kostendisziplin erheblich gemildert wurde

• Operatives Ergebnis 122 Mio. €, -12 % gegenüber dem Vorjahr, währungsbereinigt; Nettoergebnis 73 Mio. €, -20 % gegenüber dem Vorjahr

• Unverwässertes EPS 0,44 €, -20 % gegenüber dem Vorjahr; Bereinigtes EPS 0,59 €, -18 % gegenüber dem Vorjahr

• Verbesserte Kassenleistung: Freier Cashflow +72 Mio. € gegenüber dem Vorjahr, Cash Conversion 73%.

• Auf dem Weg zu Einsparungen von ca. 150 Mio. € (netto) im Bereich G&A, auf Basis von Run-Rate, Mitte 2024

Denis Machuel, CEO der Adecco Group, kommentierte:

„Die Gruppe hat im ersten Quartal starke operative Fortschritte gemacht. In einem schwierigen Marktumfeld konnten wir unsere Erträge stabilisieren und eine konsequente Preisdisziplin aufrechterhalten, während wir gleichzeitig weitere Kostenverbesserungen im gesamten Unternehmen erzielten. Adecco konnte bei einer gesunden Bruttomarge erhebliche Marktanteilsgewinne erzielen. Akkodis hatte mit dem anhaltenden Gegenwind im Bereich des technischen Personals zu kämpfen, erzielte jedoch ein solides Wachstum im höherwertigen Beratungsgeschäft, was die Gesamtrentabilität verbesserte. Im Bereich LHH übertrafen Career Transition und Ezra erneut die Erwartungen, und der Geschäftsbereich erzielte eine verbesserte Marge. Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Elemente, die in unserer Hand liegen: Wettbewerbsvorteile und Ausbau von Marktanteilen bei gleichzeitiger Kostendisziplin. Das Programm zur Senkung der Verwaltungskosten läuft nach Plan, und gleichzeitig bewahrt die Gruppe, wo es angebracht ist, Ressourcen, um sicherzustellen, dass sie von der künftigen Markterholung schnell profitieren kann."

