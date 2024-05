Groupe Adecco : résultats du deuxième trimestre 2024

De nouveaux gains importants de parts de marché, une exécution disciplinée

ZURICH, 8 mai 2024 /PRNewswire/ --

• Chiffre d'affaires stable par rapport à l'année précédente, performances supérieures à celle des marchés ; croissance relative du chiffre d'affaires d'Adecco de plus de 600 points de base

• Par secteur commercial, Adecco, +1 % en glissement annuel, dont APAC +14 %, Europe du Sud et EEMENA +8 %, DACH +7 %, LHH -5 %, avec Career Transition & Mobility +9 %, Akkodis -2 %, avec Consulting +5 %

• Marge brute saine de 19,8 %, +20 points de base par rapport au trimestre précédent, -100 points de base en glissement annuel, reflétant principalement le mix d'activités actuel ;

• frais de vente et administratifs de l'entreprise de tarification, hors dépenses exceptionnelles, 978 millions d'euros, reflétant de fortes économies en matière de frais de vente et d'administration, et un accent mis sur la productivité

• Marge EBITA résiliente de 2,8 % hors éléments exceptionnels, -30 points de base en glissement annuel, ou -10 points de base en excluant l'impact du calendrier des revenus de la coentreprise FESCO, les évolutions des marges brutes étant considérablement atténués par une discipline rigoureuse en matière de coûts

• Bénéfice d'exploitation 122 millions d'euros, -12 % en glissement annuel, à taux de change constant ; bénéfice net 73 millions d'euros, -20 % en glissement annuel

• BPA de base de 0,44 euro, -20 % par rapport à l'exercice précédent ; BPA ajusté de 0,59 euro, -18 % par rapport à l'exercice précédent

• Amélioration des performances en matière de trésorerie : flux de trésorerie disponible +72 millions d'euros en glissement annuel, conversion de la trésorerie 73 %

• En bonne voie de réaliser environ 150 millions d'euros d'économies nettes sur les frais généraux et administratifs en termes de taux d'exécution, mi 2024

Denis Machuel, directeur général du groupe Adecco, a déclaré :

« Le groupe a réalisé de solides progrès opérationnels au premier trimestre. Nous sommes parvenus à stabiliser les recettes et à maintenir une discipline ferme en matière de tarification dans des conditions de marché difficiles, tout en favorisant l'amélioration des coûts dans l'ensemble de l'entreprise. Adecco a réalisé d'importants gains de parts de marché avec une marge brute saine. Akkodis a fait face à des difficultés constantes en matière de dotation en personnel technologique tout en réalisant une croissance solide dans ses activités de conseil à plus forte valeur ajoutée, ce qui a stimulé la rentabilité globale. Concernant LHH, Career Transition et Ezra ont de nouveau surperformé, et l'entreprise a enregistré une amélioration de sa marge. Nous restons concentrés sur les éléments qui sont sous notre contrôle : la surperformance concurrentielle et l'expansion des parts de marché, ainsi que la discipline en matière de coûts. Le programme de réduction des frais généraux est sur la bonne voie, et en même temps, le groupe préserve ses ressources, le cas échéant, pour s'assurer de pouvoir capitaliser rapidement sur le rebond futur du marché. »

