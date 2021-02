Erhöhen Sie heute Ihre Produktivität auf die nächste Stufe mit Work Shift Calendar (Shifter) auf AppGallery.

Work Shift Calendar (Shifter) ist in mehr als 30 Sprachen verfügbar und bietet eine Vielzahl von nützlichen Funktionen, die dem Benutzer helfen, den Überblick über seine Aufgaben zu behalten. Die App ermöglicht es dem Benutzer beispielsweise, seinen Schichtkalender bis ins kleinste Detail zu konfigurieren, einschließlich der Option, geteilte Schicht- und Ruhezeiten einzubeziehen sowie die verschiedenen Aktionen, die zu Beginn oder am Ende jeder Schicht erforderlich sind, detailliert zu beschreiben. Benutzer können auch einen eindeutigen Alarm für die verschiedenen Schichten einstellen, damit sie die bevorstehende Schicht schnell erkennen können, ohne auch nur einen Blick auf ihr Gerät werfen zu müssen.

LRHSoft hat sich voll und ganz der Aufgabe verschrieben, Schichtarbeiter bestmöglich zu unterstützen. Dies spiegelt sich in der Vielzahl an komfortablen Quality-of-Life-Funktionen wider, die in Work Shift Calendar (Shifter) verfügbar sind. Die App ermöglicht es dem Benutzer, das Aussehen jeder Schicht im Kalender durch Optionen wie Hintergrundfarbe sowie Textfarbe und -größe anzupassen, damit der Benutzer mit einem einzigen Blick den Überblick über seine Termine behält. Darüber hinaus gibt es sogar eine Einkommenseinstellung, in der Benutzer ihr Gehalt und ihre Arbeitsstunden eingeben können, um zu berechnen, wie viel sie verdienen und entsprechend für ihre Einkommensziele zu planen.

Work Shift Calendar (Shifter) kann von allen Benutzern kostenlos heruntergeladen werden, aber LRHSoft versteht, dass Benutzer unterschiedliche Bedürfnisse haben, wobei Power-User mehr Funktionen als der Rest benötigen, und daher kommt die App mit einer Premium-Option, die für Benutzer zum In-App-Kauf verfügbar ist. Diese Pro-Version bietet wesentlich mehr Anpassungsmöglichkeiten und Funktionen - einschließlich der Option zur Freigabe des PDF-Formats, Schichtduplizierung, Wochennummerierung, die Möglichkeit, Bilder hinzuzufügen, und mehr.

AppGallery gibt Entwicklern mit HMS Core die Möglichkeit, das App-Erlebnis zu verbessern

Um Power-Usern die Möglichkeit zu geben, die Premium-Version zu erwerben, arbeiteten die Entwickler von LRHSoft eng mit Huawei zusammen, um das In-App-Kauf-Kit aus dem Huawei Mobile Services (HMS) Core zu integrieren, einer Reihe von offenen Geräte- und Cloud-Funktionen, die entwickelt wurden, um App-Innovationen zu fördern. Mit dem HUAWEI In-App-Kauf-Kit können Benutzer die Pro-Funktionen sicher und mühelos mit ein oder zwei Fingertipps erwerben.

Die Integration mit dem Kit hat sich auch für LRHSoft als mehr als hilfreich erwiesen. Seit der Implementierung des Kits ist die App innerhalb weniger Wochen um 1.600 % auf über 570.000 täglich aktive Nutzer auf AppGallery angewachsen. Darüber hinaus verlief der gesamte Integrationsprozess dank des schnellen Supports von Huawei, der LRHSoft bei der Bewältigung der technischen Probleme half, ohne die Dienste zu unterbrechen, äußerst reibungslos.

„Wir sind mehr als begeistert, AppGallery an Bord zu haben und den Work Shift Calendar (Shifter) Millionen von Huawei-Nutzern zugänglich zu machen", sagt María Spreáfico, Marketing Manager bei LRHSoft. „Der Prozess, AppGallery beizutreten und das HUAWEI In-App Purchase Kit zu integrieren, war einfach nur zufriedenstellend. Das Engagement des Teams für unseren Erfolg ist etwas, das Entwickler normalerweise nicht erleben, und es gibt ihnen so viel Sicherheit."

Work Shift Calendar (Shifter) kann kostenlos über die AppGallery heruntergeladen werden https://appgallery.huawei.com/#/app/C101666933 .

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte das Huawei Developer Forum unter https://forums.developer.huawei.com/forumPortal/en/forum/devhub.

Informationen zu AppGallery – Einer der Top 3 App-Marktplätze weltweit

AppGallery ist ein intelligentes und innovatives Ökosystem, das es Entwicklern ermöglicht, einzigartige Erlebnisse für Verbraucher zu schaffen. Unser einzigartiger HMS-Core ermöglicht die Integration von Apps über verschiedene Geräte hinweg und bietet so mehr Komfort und ein reibungsloseres Erlebnis - und dies ist Teil unserer breiteren „1+8+N"-Strategie bei Huawei.

Unsere Vision ist es, mit der AppGallery eine offene, innovative App-Distributionsplattform zu schaffen, die für Verbraucher zugänglich ist und gleichzeitig die Privatsphäre und Sicherheit der Nutzer streng schützt, während sie ihnen ein einzigartiges und intelligentes Erlebnis bietet. Als einer der drei größten App-Marktplätze weltweit bietet AppGallery eine große Auswahl an globalen und lokalen Apps in 18 Kategorien wie Navigation & Transport, Nachrichten, Social Media und mehr. AppGallery ist in mehr als 170 Ländern und Regionen mit über 530 Millionen monatlich aktiven Nutzern weltweit verfügbar. Huawei hat Partnerschaften mit 2,3 Millionen Entwicklern auf der ganzen Welt geschlossen, und die Gesamtzahl der Downloads von AppGallery hat bis 2020 384,4 Milliarden erreicht.

Informationen zu HMS Core - Umfassende Ökosystem-Bausteine, die die App-Entwicklung unterstützen

HMS Core bietet eine breite Palette an offenen Geräte- und Cloud-Funktionen, die eine effiziente Entwicklung, schnelles Wachstum und flexible Monetarisierung ermöglichen. Dies ermöglicht es globalen Entwicklern, bahnbrechende Innovationen zu verfolgen, Benutzererfahrungen auf höchstem Niveau zu liefern und Premium-Inhalte und -Dienste für eine breite Masse zugänglich zu machen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1445069/Work_Shift_Calendar_Huawei.jpg

SOURCE Huawei