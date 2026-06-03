Eric Vaughan participera au panel Fortune Brainstorm Tech 2026 sur l'avenir du travail et de la société à l'ère de l'intelligence

AUSTIN, Texas, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- IgniteTech annonce aujourd'hui que son CEO, Eric Vaughan, participera à une table ronde du Fortune Tech Breakfast, intitulée « How to Rebuild Society for an Intelligent Age », à l'occasion du Fortune Brainstorm Tech 2026. La session aura lieu le mercredi 10 juin à 8h30 et réunira six dirigeants des secteurs de la technologie grand public, de la culture et des logiciels d'entreprise pour débattre de ce que devraient être le travail, l'éducation et le contrat social à l'heure où l'IA remodèle le monde des affaires et la société.

Vaughan est le seul opérateur de logiciels d'entreprise à faire partie du panel. Il partagera la scène avec AJ Balance de Grindr, Alexandra Debow de swsh, Ziv Navoth de Napster, Graham Dugoni de Yondr et Paul Ford de Aboard.

« Les perspectives théoriques et pratiques ont un rôle important à jouer dans cette conversation », déclare Vaughan. « Chez IgniteTech, nous nous sommes concentrés sur l'aspect pratique, en mettant l'IA au service d'environnements réels. En moins d'un an, nous avons transformé une base de code héritée de 15 ans en une plateforme unifiée native de l'IA et nous avons livré trois nouveaux produits d'IA en 24 mois, grâce à la transformation de notre culture d'équipe ADN-IA. Notre expérience montre que si nous voulons réussir à construire ce qui remplace ce que l'IA a perturbé, nous devons trouver un équilibre entre la vision théorique et la réalité du jeu. »

La table rond fait suite au lancement en avril 2026 d'Iris® AI et d'Aurora AI, la réinvention de la gestion des réseaux sociaux et de la communauté en ligne, publiée sous la nouvelle marque Khoros. Les deux produits ont été construits et livrés en moins de 12 mois après l'acquisition de Khoros par IgniteTech, une vitesse d'exécution rendue possible par la culture ADN-IA de l'entreprise.

Fortune Brainstorm Tech 2026 marque le 25e anniversaire de la conférence. Parmi les intervenants figurent Meg Whitman, ancienne présidente et CEO de Hewlett Packard Enterprise, Sridhar Ramaswamy de Snowflake, Marc Lore de Wonder, Brian Schimpf d'Anduril, Boris Cherny d'Anthropic et Robert F. Smith de Vista Equity, pour ne citer qu'eux.

À propos d'IgniteTech

IgniteTech est un éditeur mondial de logiciels d'entreprise axés sur l'IA qui aide les organisations à accroître leurs revenus, à optimiser leurs dépenses et à se transformer grâce à des solutions avancées axées sur l'IA. S'appuyant sur plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des logiciels critiques, IgniteTech s'est forgé un palmarès d'acquisitions d'entreprises et de technologies réussies, fondées sur une innovation rapide. Depuis qu'elle a réoutillé l'entreprise en 2023 pour devenir une organisation ADN-IA, IgniteTech a créé trois toutes nouvelles innovations en instance de brevet, alimentées par l'IA, Eloquens® AI, MyPersonas® et Adminio™ AI, ainsi que des capacités d'IA dans l'ensemble de son portefeuille de produits.

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