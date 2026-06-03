Eric Vaughan nimmt auf der Fortune Brainstorm Tech 2026 an einem Forum über die Zukunft von Arbeit und Gesellschaft im intelligenten Zeitalter teil

AUSTIN, Texas, 3. Juni 2026 /PRNewswire/ -- IgniteTech hat heute bekannt gegeben, dass CEO Eric Vaughan an einem Fortune Tech Breakfast Panel mit dem Titel „How to Rebuild Society for an Intelligent Age" (Wie man die Gesellschaft für ein intelligentes Zeitalter wieder aufbaut) auf der Fortune Brainstorm Tech 2026 teilnehmen wird. Die Sitzung findet am Mittwoch, den 10. Juni um 8:30 Uhr statt. Sechs führende Persönlichkeiten aus den Bereichen Verbrauchertechnologie, Kultur und Unternehmenssoftware diskutieren darüber, wie Arbeit, Bildung und der Gesellschaftsvertrag aussehen sollten, wenn KI Wirtschaft und Gesellschaft umgestaltet.

Vaughan ist der einzige Anbieter von Unternehmenssoftware auf dem Podium. Er wird sich die Bühne mit AJ Balance von Grindr, Alexandra Debow von swsh, Ziv Navoth von Napster, Graham Dugoni von Yondr und Paul Ford von Aboard teilen.

„In diesem Gespräch spielen sowohl theoretische als auch praktische Perspektiven eine wichtige Rolle", sagte Vaughan. „Bei IgniteTech haben wir uns auf die praktische Seite konzentriert und KI in realen Umgebungen eingesetzt. Wir haben eine 15 Jahre alte Codebasis in weniger als einem Jahr zu einer einheitlichen nativen KI-Plattform umgebaut und innerhalb von 24 Monaten drei neue KI-Produkte auf den Markt gebracht - alles dank unserer veränderten KI-DNA-Teamkultur. Unsere Erfahrung zeigt, dass wir ein Gleichgewicht zwischen der theoretischen Vision und der praktischen Realität der Umsetzung finden müssen, wenn wir erfolgreich das aufbauen wollen, das durch die KI verdrängt wurde."

Die Podiumsdiskussion findet im Anschluss an die Markteinführung von Iris® AI und Aurora AI im April 2026 statt, der KI-nativen Neuerfindung von Social Media Management und Online-Communities, die unter der neu gestalteten Marke Khoros veröffentlicht werden. Beide Produkte wurden in weniger als 12 Monaten nach der Übernahme von Khoros durch IgniteTech entwickelt und ausgeliefert - eine Umsetzungsgeschwindigkeit, die durch die KI-DNA-Kultur des Unternehmens ermöglicht wurde.

Fortune Brainstorm Tech 2026 markiert das 25-jährige Jubiläum der Konferenz. Auf der Rednerliste stehen u. a. Meg Whitman, ehemalige Präsidentin und CEO von Hewlett Packard Enterprise, Sridhar Ramaswamy von Snowflake, Marc Lore von Wonder, Brian Schimpf von Anduril, Boris Cherny von Anthropic und Robert F. Smith von Vista Equity.

Informationen zu IgniteTech

IgniteTech ist ein globales, auf KI basierendes Unternehmenssoftwareunternehmen, das Organisationen dabei hilft, ihre Umsätze zu steigern, ihre Ausgaben zu optimieren und sich durch fortschrittliche, KI-gesteuerte Lösungen zu verändern. Mit über 30 Jahren Erfahrung im Bereich unternehmenskritischer Software hat IgniteTech eine Erfolgsbilanz bei der Übernahme von Unternehmen und Technologien aufgebaut, die von raschen Innovationen geprägt ist. Seit der Umstrukturierung des Unternehmens im Jahr 2023 zu einer KI-DNA-Organisation hat IgniteTech drei brandneue, zum Patent angemeldete, KI-gestützte Innovationen entwickelt: Eloquens® AI, MyPersonas® und Adminio™ AI, sowie KI-Funktionen für das gesamte Produktportfolio.

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