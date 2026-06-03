- Eric Vaughan participará en el panel de Fortune Brainstorm Tech 2026 sobre el futuro del trabajo y la sociedad en la era inteligente

AUSTIN, Texas, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- IgniteTech anunció hoy que su consejero delegado, Eric Vaughan, participará en un panel destacado del Fortune Tech Breakfast titulado "Cómo reconstruir la sociedad para una era inteligente", en el Fortune Brainstorm Tech 2026. La sesión tendrá lugar el miércoles 10 de junio a las 8:30 a. m. y reunirá a seis líderes de los sectores de tecnología de consumo, cultura y software empresarial para debatir cómo deberían ser el trabajo, la educación y el contrato social a medida que la IA transforma los negocios y la sociedad.

Vaughan es el único operador de software empresarial en el panel. Compartirá el escenario con AJ Balance de Grindr, Alexandra Debow de swsh, Ziv Navoth de Napster, Graham Dugoni de Yondr y Paul Ford de Aboard.

"En este debate, tanto la perspectiva teórica como la práctica desempeñan un papel fundamental", afirmó Vaughan. "En IgniteTech, nos hemos centrado en el aspecto práctico, aplicando la IA en entornos reales. Reconstruimos un código fuente heredado de 15 años en una plataforma nativa de IA unificada en menos de un año y lanzamos tres nuevos productos de IA en 24 meses, todo ello impulsado por la transformación de la cultura de nuestro equipo AI-DNA. Nuestra experiencia demuestra que, para construir con éxito lo que reemplace a lo que la IA ha desplazado, debemos equilibrar la visión teórica con la realidad de la implementación práctica".

El panel de debate se celebra tras el lanzamiento en abril de 2026 de Iris® AI y Aurora AI, la reinvención basada en IA de la gestión de redes sociales y comunidades en línea, publicadas bajo la marca Khoros, que ha sido relanzada. Ambos productos se desarrollaron y lanzaron en menos de 12 meses tras la adquisición de Khoros por parte de IgniteTech, una velocidad de ejecución posible gracias a la cultura de IA de la empresa.

Fortune Brainstorm Tech 2026 conmemora el 25 aniversario de la conferencia. Entre los ponentes figuran Meg Whitman, expresidenta y directora ejecutiva de Hewlett Packard Enterprise; Sridhar Ramaswamy, de Snowflake; Marc Lore, de Wonder; Brian Schimpf, de Anduril; Boris Cherny, de Anthropic; y Robert F. Smith, de Vista Equity, entre otros.

Acerca de IgniteTech

IgniteTech es una empresa global de software empresarial centrada en la IA que ayuda a las organizaciones a aumentar sus ingresos, optimizar sus gastos y transformarse mediante soluciones avanzadas basadas en IA. Con más de 30 años de experiencia en software de misión crítica, IgniteTech ha consolidado una trayectoria de adquisiciones exitosas de empresas y tecnologías impulsadas por la innovación constante. Desde su transformación en 2023 para convertirse en una organización con un fuerte enfoque en la IA, IgniteTech ha creado tres innovaciones totalmente nuevas, con patente en trámite, basadas en IA: Eloquens® AI, MyPersonas® y Adminio™ AI, además de integrar capacidades de IA en toda su cartera de productos.

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