Erickson anuncia el certificado final FAA de las aspas de rotor principal composite en S-64F y CH-54B

PORTLAND, Oregon, 7 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Erickson Incorporated, destacado operador mundial, mantenedor y fabricante de aviones de servicios públicos, anunció el certificado final FAA para las aspas principales composite de los modelos S-64F y CH-54B.

A principios de este año, Erickson anunció la aprobación de la FAA del modelo S-64E. Este reciente anuncio pone fin a la certificación de S-64F y CH-54B, solidificando la certificación FAA para la flota completa de modelos S-64 Air Crane® E y F, además de los modelos CH-54 Skycrane A y B. El diseño avanzado de las aspas proporciona una ventaja de rendimiento avanzada, sobre todo en condiciones de calor y elevadas.

Este certificado proporciona ventajas considerables, como:

Ganancia de rendimiento

Ahorro de combustible

Vibraciones reducidas, lo que significa un desgaste y fatigas reducidos en todo el avión

Intercambio de aspas con los modelos E/A

"Fue bastante complicado, pero muy satisfactorio ver que este proyecto finalizaba. Hay mucha sangre sudor y lágrimas en lo que respecta a estas aspas" – Billy Johnson, responsable de ingeniería de Erickson Incorporated

Acerca de Erickson

Erickson es uno de los principales proveedores a nivel mundial de servicios de aviación, especializado en los sectores de defensa y seguridad nacional, fabricación, Mantenimiento, Reparación y Revisión (MRO), y servicios civiles. Entre los servicios de fabricación y MRO de Erickson se incluye la producción en calidad de fabricante de equipo original (OEM) del helicóptero S-64 Air Crane®, así como la fabricación de partes esenciales para otros OEM aeroespaciales. Los servicios aeronáuticos comerciales de la compañía incluyen la operación de 20 helicópteros S-64 Air Crane® propios en incendios, construcciones de líneas eléctricas, explotación maderera, climatización y cargas pesadas especializadas para la industria del petróleo y el gas. Fundada en 1971, Erickson tiene su sede central en Portland, Oregón, Estados Unidos, y cuenta con operaciones en Norteamérica, Suramérica, Europa, Oriente Medio, África, Asia Pacífico y Australia.

