Spoločnosť Erickson oznámila, že jej kompozitné čepele S-64F a CH-54B pre hlavné rotory získali konečnú certifikáciu od Amerického federálneho úradu pre letectvo (FAA)

Na začiatku tohto roka firma Erickson oznámila, že úrad FAA schválil vrtuľové čepele S-64E. Vďaka certifikácii ďalších typov S-64F a CH-54B tak spoločnosť Erickson má od FAA už kompletne certifikovaný rad vrtuľových čepelí pre modely lietadiel S-64 Air Crane® E & F a CH-54 Skycrane A & B. Vzhľadom k modernému prevedeniu tieto nové vrtuľové listy ponúkajú podstatne vyšší výkon, a to najmä vo vysokých teplotách a výškach.

Táto certifikácia tak prináša významné výhody v podobe:

Zvýšenia výkonu

Úspory paliva

Zníženia vibrácií, čo predstavuje zníženie opotrebenia a únavy materiálu celého lietadla

Vzájomnej zameniteľnosti vrtuľových čepelí s E/A modelmi

"Dokončenie tohto projektu bolo veľmi ťažké, ale koniec je veľmi uspokojivý. Za týmito vrtuľovými čepeľami je veľa krvi, potu a sĺz." - Billy Johnson, hlavný inžinier firmy Erickson Incorporated

Spoločnosť Erickson je popredným svetovým poskytovateľom služieb v oblasti civilného a vojenského letectva a národnej bezpečnosti. Zaoberá sa najmä výrobou, údržbou a opravami lietadiel a civilnými službami. Firma Erickson vyrába a opravuje vrtuľníky S-64 Air Crane® a vyrába aj rad originálnych náhradných dielov a príslušenstva k ďalším lietadlám. V súčasnej dobe firma Erickson vlastní a prevádzkuje 20 vrtuľníkov S-64 Air Crane®, ktoré pomáhajú pri hasení požiarov, v stavebníctve, vo vodohospodárstve (HVAC), pri ťažbe dreva a tiež pri náročných operáciách v ropnom priemysle. Firma Erickson bola založená v roku 1971 a sídli v americkom meste Portland v štáte Oregon. Okrem toho má firma tiež ďalšie pobočky v Severnej Amerike, Južnej Amerike, Európe, na Strednom Východe, v Afrike, Ázii, Tichomorí aj v Austrálii.

