Erickson Inc. e Bell Textron Inc. anunciam assinaturas de contratos para iniciar transferência de certificados de tipo para helicópteros Bell 214st e B/B1

PORTLAND, Oregon, 4 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Erickson Inc. e a Bell Textron Inc. anunciaram assinaturas de contratos para iniciar a transferência de certificados de tipo para helicópteros modelos 214 ST e B/B1 para a Erickson Incorporated. A transferência será processada através da FAA e deve ser concluída em data próxima do final do ano.

Os contratos substituem o contrato anterior de licença e suporte de produto, assinado pelas duas empresas em 2015. Como uma as maiores operadoras dos 214STs, a Erickson está pronta para dar o próximo passo, dando suporte a aperfeiçoamentos de desempenho e a sustentabilidade operacional da plataforma 214, como fez com as plataformas S-64 que adquiriu em 1992. A Erickson irá trabalhar com a Bell para transferir as funções e processos essenciais restantes, para habilitar o suporte completo aos certificados de tipo.

"O 214 é uma ótima plataforma utilitária de asas rotativas. Estamos ansiosos para empenhar nosso espírito inovador e experiência operacional no projeto de um futuro para a aeronave como fizemos com o helicóptero S-64 Air Crane® nos últimos 30 anos. Os modelos 214 são um acréscimo bem-vindo ao portfólio da Erickson de aeronaves de apoio" – presidente-executivo, Doug Kitani.

SOBRE A ERICKSON

A Erickson é uma grande provedora global de serviços de aviação, que se especializa em defesa e segurança nacional, fabricação, manutenção, reparo e revisão (MRO – Maintenance Repair and Overhaul) e serviços civis. Os serviços de fabricação e MRO da Erickson incluem fabricar o helicóptero 64 Aircrane® como a fabricante de equipamentos originais (OEM), bem como fabricar peças aeroespaciais essenciais para as OEMs que atuam no setor aeroespacial. Seus serviços aéreos comerciais incluem a operação de 20 helicópteros S-64 Aircrane® que pertencem e são operados pela Erickson, para trabalhos de extinção de incêndios, construção de cabos de alta tensão, coleta de madeira, aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC) e içamento pesado especializado para a indústria de petróleo e gás. Fundada em 1971, a Erickson tem sede em Portland, Oregon, EUA, e mantém operações na América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio, África, Ásia-Pacífico e Austrália.

SOBRE A BELL TEXTRON INC.

Pensar mais do que o necessário é o que fazemos. Por mais de 80 anos, vimos reimaginando a experiência do voo – e onde ela pode nos levar.

Somos pioneiros. Fomos os primeiros a quebrar a barreira do som e a certificar um helicóptero comercial. Fizemos parte da primeira missão da NASA à Lua e levamos sistemas avançados de convertiplano ao mercado. Hoje, estamos definindo o futuro da mobilidade a pedido (on-demand).

Com sede em Fort Worth, Texas, como subsidiária totalmente controlada pela Textron Inc., temos unidades estratégicas pelo mundo. E, como quase um quarto de nossa força de trabalho tenha prestado serviço militar, ajudar nossas forças armadas a realizar suas missões é uma paixão para nós.

Acima de tudo, nossas inovações revolucionárias oferecem experiências excepcionais a nossos clientes. Eficientemente. Confiavelmente. E sempre com a segurança na linha de frente.

