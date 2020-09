Erickson Inc. et Bell Textron Inc. annoncent la signature d'accords permettant de débuter le transfert des certificats de type des hélicoptères Bell 214ST et B/B1

PORTLAND, Oregon, 6 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Erickson Inc. et Bell Textron Inc. ont annoncé la signature d'accords devant permettre de commencer à transférer les certificats de type des hélicoptères 214ST et B/B1 à Erickson Incorporated. Le transfert sera traité par la FAA et devrait se terminer vers la fin de l'année.

Les accords remplacent l'ancien accord de licence et de soutien produit signé entre les deux entreprises en 2015. Figurant parmi les plus grands exploitants de 214ST, Erickson est prête à passer à l'étape suivante et à contribuer à l'amélioration des performances et à la viabilité opérationnelle de la plateforme 214, comme elle l'a fait avec les plateformes S-64 acquises en 1992. Erickson travaillera avec Bell au transfert des fonctions et processus clés restants pour que les certificats de type soient pleinement pris en charge.

«La plateforme 214 est une excellente plateforme utilitaire à voilure tournante. Nous avons hâte de mettre à profit notre esprit novateur et notre expérience opérationnelle pour tracer un avenir à cet hélicoptère comme nous l'avons fait avec l'hélicoptère S-64 Air Crane® au cours des 30 dernières années. Les modèles 214 sont un nouvel atout précieux dans la gamme d'aéronefs pris en charge par Erickson. » – Doug Kitani, PDG

Erickson est un fournisseur mondial de services aéronautiques de premier plan spécialisé dans la défense et la sécurité nationale, la fabrication, les services de MRO (maintenance, réparation et révision) et les services civils. Les services de fabrication et de MRO d'Erickson incluent la production de l'hélicoptère S-64 Aircrane® en tant qu'équipementier d'origine (OEM) ainsi que la fabrication de pièces aérospatiales clés pour les équipementiers aérospatiaux. Ses services aériens commerciaux comprennent l'exploitation de 20 hélicoptères S-64 Aircrane® détenus et exploités par Erickson et destinés à la lutte contre les incendies, la construction de lignes électriques, la récolte de bois, aux travaux de CVC et le transport lourd spécialisé dans le pétrole et le gaz. Fondée en 1971 et établie à Portland, dans l'Oregon (États-Unis), la société Erickson est présente en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie-Pacifique et en Australie.

Notre métier : viser toujours plus haut et plus loin. Depuis plus de 80 ans, nous ne cessons de réinventer l'expérience de vol et les possibilités qu'elle nous offre.

Nous sommes des pionniers. Nous avons été les premiers à franchir le mur du son et à faire homologuer un hélicoptère commercial. Nous avons participé à la première mission lunaire de la NASA et nous avons mis sur le marché des systèmes de tilt-rotor de pointe. Aujourd'hui, nous définissons l'avenir de la mobilité à la demande.

Filiale à 100 % de Textron Inc., nous avons établi notre siège à Fort Worth, au Texas, et nous sommes également implantés dans plusieurs endroits stratégiques du globe. Avec près d'un quart de nos effectifs issu de l'armée, nous considérons le fait d'aider nos militaires à accomplir leurs missions comme une passion.

Mais le plus important est que nos innovations révolutionnaires nous permettent d'offrir à nos clients des expériences exceptionnelles avec efficacité et fiabilité en plaçant toujours la sécurité au sommet de nos priorités.

