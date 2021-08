Erickson Inc. entreprend l'évaluation de solutions de rechange stratégiques pour accélérer la croissance de l'exploitation aérienne et des services de MRO

PORTLAND, Oregon, 6 août 2021 /PRNewswire/ -- Erickson Inc. annonce avoir retenu les services d'Houlihan Lokey Inc. pour examiner des solutions de rechange stratégiques visant à accélérer la croissance de l'entreprise et à conserver sa place de leader dans l'industrie.

« Nous cherchons un partenaire stratégique qui partage notre vision, notre engagement envers les clients et les employés et qui peut ajouter une valeur stratégique et opérationnelle dans l'industrie de l'aviation et de l'aérospatiale », a déclaré Doug Kitani, PDG et directeur.

Créés en 1971, les services de fabrication et d'entretien, de réparation et de révision (MRO) d'Erickson englobent la fabrication des modèles d'hélicoptères S-64 Air Crane® à titre de fabricant d'équipement d'origine, et la fabrication de pièces d'équipement essentielles pour les fabricants d'équipement d'origine du secteur aérospatial. Les services aériens commerciaux d'Erickson comprennent une flotte de 20 hélicoptères S-64 Air Crane® appartenant à l'entreprise et exploités par cette dernière qui sont utilisés dans les secteurs de la lutte contre les incendies, la construction de lignes électriques, l'exploitation forestière, les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA) et le transport lourd spécialisé dans le pétrole et le gaz.

« Notre objectif est de renforcer les atouts importants d'Erickson, ce qui comprend les progrès technologiques réalisés pour le S-64 Super Air Crane, et d'accroître nos capacités en matière de MRO. Un nouveau partenaire stratégique complétera nos forces, propulsera Erickson au niveau supérieur et positionnera l'entreprise, avec son héritage et son expertise, comme le leader offrant le niveau le plus exigeant privilégié du fabricant d'équipement d'origine en ce qui concerne l'exploitation aérienne et le soutien de MRO, a ajouté M. Kitani. En tant qu'entreprise avérée et résiliente, notre personnel et nos partenariats nous donnent les moyens et les capacités de servir notre mission selon les normes les plus élevées. »

À PROPOS D'ERICKSON

Erickson est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services d'aviation spécialisés dans la défense et la sécurité nationale, la fabrication, l'entretien, la réparation et la révision (MRO), et les services civils. Les services de fabrication et de MRO d'Erickson englobent la fabrication de l'hélicoptère S-64 Air Crane®, Erikson intervenant à titre de fabricant d'équipement d'origine (OEM), ainsi que la fabrication de pièces aérospatiales essentielles pour les équipementiers de l'aérospatiale. Erickson est également titulaire du certificat de type pour les hélicoptères Bell 214ST et B/B1. Les services aériens commerciaux comprennent une flotte de 20 hélicoptères S-64 Air Crane® appartenant à Erickson et exploités par l'entreprise pour la lutte contre les incendies, la construction de lignes électriques, l'exploitation forestière, les systèmes de CVCA et le transport lourd spécialisé dans le pétrole et le gaz. Fondée en 1971, Erickson a son siège social à Portland, dans l'Oregon, aux États-Unis, et exerce ses activités en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie-Pacifique et en Australie.

