Spoločnosť Erickson Inc. začína proces hodnotenia strategických alternatív pre urýchlenie rastu v oblasti výroby a servisu lietadiel a dielov pre letecký priemysel

PORTLAND, Oregon, 9. augusta 2021 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Erickson Inc. oznámila, že si najala spoločnosť Houlihan Loke, Inc., aby preskúmala strategické alternatívy pre urýchlenie rastu a udržanie jej vedúceho postavenia v odbore.

"Hľadáme strategického partnera, ktorý zdieľa našu víziu, náš záväzok voči zákazníkom a zamestnancom a ktorý môže priniesť strategickú a prevádzkovú hodnotu v leteckom v kozmickom priemysle," uviedol generálny riaditeľ a člen predstavenstva Doug Kitano.

Spoločnosť Erickson bola založená v roku 1971 a je OEM výrobcom vrtuľníka S-64 Air Crane® a dodávateľom kľúčových dielov pre ostatných OEM výrobcov v leteckom priemysle. Poskytuje tiež komerčné letecké služby, ktoré zahŕňajú prevádzku 20 vrtuľníkov S-64 Air Crane® slúžiacich na hasenie požiarov, výstavbu elektrického vedenia, ťažbu dreva, činnosti v oblasti vzduchotechniky a klimatizácií a špecializovanú preprave ropy a plynu.

"Naším cieľom je modernizovať skvelé aktíva spoločnosti Erickson, vrátane technologického pokroku vo vrtuľníku S-64 Super Air Crane, a rozšíriť naše schopnosti v oblasti údržby. Nový strategický partner doplní naše silné stránky a posunie spoločnosť Erickson na ďalšiu úroveň, aby sa vďaka svojim dlhoročným odborným znalostiam stala prvou voľbou v oblasti najnáročnejšej leteckej prevádzky a podpory na úrovni OEM," dodal Kitano. "Získali sme si dôveru našich zákazníkov a naši ľudia a obchodní partneri nám umožňujú plniť naše poslanie na najvyššej úrovni."

We Are Erickson. Tested and Trusted®. (My sme Erickson. Otestovaní a dôveruje sa nám)

O spoločnosti ERICKSON

Spoločnosť Erickson je popredným svetovým poskytovateľom služieb v oblasti letectva so špecializáciou na obranu a národnú bezpečnosť, výrobu, opravy a generálne opravy (MRO) a verejné služby. Spoločnosť Erickson je OEM výrobcom vrtuľníka S-64 Air Crane® a dodávateľom kľúčových dielov pre ostatných OEM výrobcov v leteckom priemysle. Je tiež držiteľom typového osvedčenia pre vrtuľníky Bell 214ST a B / B1. Poskytujeme tiež komerčné letecké služby, ktoré zahŕňajú prevádzku 20 vrtuľníkov S-64 Air Crane® slúžiacich na hasenie požiarov, výstavbu elektrického vedenia, ťažbu dreva, činnosti v oblasti vzduchotechniky a klimatizácií a špecializovanú prepravu ropy a plynu. Spoločnosť Erickson bola založená v roku 1971, sídli v Portlande v štáte Oregon v USA a pôsobí v Severnej Amerike, Južnej Amerike, Európe, na Blízkom východe, v Afrike, Ázii a Tichomorí a Austrálii.

ĎALŠIE INFORMÁCIE O NAŠICH PRODUKTOCH A SLUŽBÁCH NÁJDETE NA ERICKSONINC.COM

Kontakt: [email protected]

