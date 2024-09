Erleben Sie kulturellen Austausch in Paris -- auf HONGQI-Art

CHANGCHUN, China, 3. September 2024 /PRNewswire/ -- Während des 17-tägigen internationalen Sportereignisses, das weltweite Aufmerksamkeit erregte, bot HONGQI, Chinas führende Luxusautomarke, umfassende Transportdienstleistungen für chinesische Sportler in Paris an. Das Flaggschiff von HONGQI, das E-HS9, nahm an einer Reihe von benutzerorientierten Aktivitäten teil, die von der Marke veranstaltet wurden. HONGQI hat nicht nur sein Engagement für Sportlichkeit und Nationalstolz gezeigt, sondern auch erfolgreich kulturelle Verbindungen zu den Märkten im Ausland aufgebaut.

Bereits einen Monat vor der Veranstaltung hatte HONGQI seine europäischen Partner mobilisiert, um 24 HONGQI E-HS9-Fahrzeuge gründlich zu inspizieren und zu warten und so sicherzustellen, dass sie in optimalem Zustand waren, um die Sportler zu empfangen. Während die Athleten mit vollem Einsatz ihre Wettkämpfe austrugen, war das E-HS9 von HONGQI ihr zuverlässigster Verbündeter, der sie bei ihrem Streben nach Ruhm unterstützte. Als Vertreter der chinesischen nationalen Marken hat HONGQI beschlossen, allen Medaillengewinnern Fahrzeuge zu schenken, in der Hoffnung, dass die Menschen die innovative Entwicklung, das starke Wachstum und die hohen Fähigkeiten der chinesischen Automarken kennenlernen werden.

Darüber hinaus veranstaltete HONGQI eine Reihe einzigartiger Aktivitäten für die Nutzer, darunter Besuche im HONGQI Experience Center, Fahrten mit dem E-HS9 zu Sportervents, E-HS9-Testfahrten und selbstfahrende Touren durch Paris. Auf den Straßen von Paris, waren die Menschen beim Anblick des E-HS9 von HONGQI am meisten von der hervorragenden Leistung des Fahrzeugs mit neuer Energie beeindruckt. Sowohl die technisch versierte „Multi-Screen-Interaktion" als auch das Begrüßungssystem mit chinesischen Elementen wie Begrüßungslichtern und -pedalen hinterließen einen starken Eindruck bei Publikum und Besuchern. Sie waren begeistert von der Möglichkeit, chinesische Fahrzeuge mit neuer Energie aus erster Hand zu erleben und riefen lautstark aus: „Tolles Auto!"

Durch dieses internationale Sportereignis hat HONGQI nicht nur seine Markenstärke in der Welt präsentiert, sondern auch Selbstvertrauen und Charme auf der Bühne des interkulturellen Austauschs mit seiner einzigartigen Produktattraktivität bewiesen. Dies hat den Einfluss von HONGQI in Frankreich gestärkt und eine solide Grundlage für den Auftritt auf dem Pariser Autosalon und den weltweiten Vorverkaufsstart der neuen Energiemodelle EH7 und EHS7 geschaffen.

Auch in Zukunft wird HONGQI den intensiven kulturellen Austausch weltweit fördern und die Innovationskraft und das kulturelle Erbe von Chinas führender Luxusautomobilmarke durch konkrete Maßnahmen demonstrieren. Mit einem offenen und integrativen Ansatz möchte HONGQI die Welt empfangen und sich das Vertrauen und die Bewunderung von mehr internationalen Kunden durch außergewöhnliche Qualität und exquisite Handwerkskunst verdienen.

