Vivre des échanges culturels à Paris - à la manière de HONGQI

CHANGCHUN, Chine, 3 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Au cours de l'événement sportif international de 17 jours qui a attiré l'attention du monde entier, HONGQI, la première marque d'automobiles de luxe chinoise, a fourni des services de transport complets aux athlètes chinois à Paris. Dans le cadre de cette initiative, le modèle phare de HONGQI, le E-HS9, a participé à diverses activités organisées par la marque et centrées sur l'utilisateur. Tout en mettant en avant son engagement en faveur de l'esprit sportif et de l'honneur national, HONGQI a également établi des liens culturels avec les marchés internationaux.

Un mois avant l'événement, HONGQI avait déjà mobilisé ses partenaires européens pour effectuer des inspections et des entretiens approfondis sur 24 véhicules HONGQI E-HS9, afin de s'assurer qu'ils étaient dans un état optimal pour transporter les athlètes. Alors que les athlètes s'affrontaient avec un dévouement total, le HONGQI E-HS9 était leur allié le plus fiable, les accompagnant dans leur quête de gloire. En tant que représentant des marques nationales chinoises, HONGQI s'est engagé à offrir des véhicules à tous les athlètes médaillés, exprimant l'espoir que les gens fassent l'expérience du développement innovant, de la croissance vigoureuse et des fortes capacités des marques automobiles chinoises.

En outre, HONGQI a organisé une série d'activités uniques pour les utilisateurs, notamment des visites au centre d'expérience HONGQI, des promenades en E-HS9 pour regarder les événements sportifs, des essais de conduite en E-HS9 et des visites de Paris en voiture autonome. Lorsque le HONGQI E-HS9 est apparu dans les rues de Paris, ce qui a le plus impressionné les gens, c'est l'excellente performance des véhicules à énergie nouvelle de HONGQI. Tant l'« interaction multi-écrans » que le système d'accueil, rempli d'éléments chinois tels que des lumières et des pédales de bienvenue, ont laissé une forte impression sur le public et les visiteurs. Ils ont sauté sur l'occasion de découvrir de près les véhicules chinois à énergie nouvelle, s'exclamant avec enthousiasme : « Belle voiture ! ».

À l'occasion de cet événement sportif international, HONGQI a non seulement montré la force de sa marque au monde entier, mais a également fait preuve de confiance et de charme sur la scène des échanges interculturels grâce à l'attrait unique de ses produits. Cela a renforcé l'influence de HONGQI en France, jetant des bases solides pour son apparition au salon de l'automobile de Paris et le lancement mondial de la prévente de ses nouveaux modèles énergétiques, l'EH7 et l'EHS7.

À l'avenir, HONGQI continuera de promouvoir des échanges culturels significatifs à l'échelle mondiale, démontrant par des actions concrètes la force d'innovation et l'héritage culturel de la première marque d'automobiles de luxe chinoise. Avec une attitude ouverte et inclusive, HONGQI vise à accueillir le monde, à gagner la confiance et l'admiration d'un plus grand nombre de clients internationaux grâce à une qualité exceptionnelle et à un savoir-faire irréprochable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2494451/image_5028817_40959835.jpg