ERS electronic lance des machines Luminex entièrement automatiques avec une capacité de décollement photothermique et de nettoyage des wafers

MUNICH, 30 mai 2024 /PRNewswire/ -- ERS electronic , leader dans le domaine des solutions de gestion thermique pour la fabrication de semi-conducteurs, annonce deux nouvelles machines entièrement automatiques issues de sa gamme de produits Luminex. Les machines, LUM300A1 et LUM300A2 , sont conçues pour traiter des substrats de 300 mm et sont toutes deux dotées de la technologie de décollement photothermique de pointe d'ERS qui offre une flexibilité, une rentabilité et un débit inégalés pour les processus de collage et de décollement temporaires.

« Le collage et le décollement temporaires sont des techniques indispensables pour un amincissement et un conditionnement fiables des substrats (wafer ou panneau), a affirmé Taguhi Yeghoyan, analyste principale en technologie et marché, pour les équipements de semi-conducteurs chez Yole Group. Parmi toutes les applications, les progrès récents en matière de conditionnement, tels que le conditionnement au niveau du panneau en éventail et l'intégration hétérogène, stimulent le chiffre d'affaires des équipements de collage et de décollement temporaires qui devrait atteindre les 571 millions de dollars en 2029, avec un TCAC de +16,6 % entre 2024 et 2029, où plus de 70 % du chiffre d'affaires sera généré par les machines laser. » [1]

Les nouvelles machines Luminex d' ERS offrent une solution unique de décollement sans contrainte, permettant d'économiser plus de 30 % des coûts d'exploitation par rapport au décollement laser traditionnel. Elles sont conçues avec de solides capacités de manipulation des wafers, y compris des wafers minces. Les machines peuvent se targuer d'un débit de plus de 45 wafers par heure, offrant une solution à haut rendement qui améliore considérablement la productivité.

L'un des principaux avantages du processus de décollement photothermique réside dans sa compatibilité avec un large éventail de matériaux de collage et de fournisseurs, ce qui permet aux machines de répondre à la grande variabilité des produits des OSAT et de s'intégrer de manière transparente dans les différents flux de production.

LUM300A1 offre une solution à haut volume pour le processus de décollement, tandis que LUM300A2 comprend un module de nettoyage des wafers pour en retirer les restes d'adhésif.

« Nos machines Luminex améliorent considérablement la flexibilité et l'efficacité du processus de décollement, ce qui permet à nos clients d'accélérer le développement de puces à semi-conducteurs de nouvelle génération pour l'IA, l'automobile et d'autres applications de pointe », a déclaré Debbie-Claire Sanchez, vice-président et responsable de l'unité commerciale des équipements d'emballage avancés chez ERS electronic .

La version semi-automatique, LUM600S1 , pour les wafers et les panneaux jusqu'à 600 x 600 mm, a été mise sur le marché en mars et est disponible pour test et évaluation dans les centres de compétence d'ERS en Chine et en Allemagne.

À propos d'ERS :

ERS electronic GmbH, basé à Germering, près de Munich, produit depuis plus de 50 ans des solutions de gestion thermique innovantes à l'industrie des semi-conducteurs. L'entreprise a acquis une réputation exceptionnelle grâce à ses systèmes de mandrins thermiques pour l'analyse, la vérification des paramètres et la surveillance de la fabrication. En 2008, ERS a étendu son expertise au marché de l'emballage avancé. Aujourd'hui, ses systèmes de décollement et de réglage de gauchissement entièrement automatiques et manuels se trouvent sur les sites de production de la plupart des fabricants de semi-conducteurs et des OSAT (Assemblage et test externalisés de semi-conducteurs) dans le monde entier.