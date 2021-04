ERT e Bioclinica acertam fusão, criando a empresa líder global em tecnologia de endpoint de ensaios clínicos

FILADÉLFIA, 28 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A ERT, líder global em soluções de dados de endpoint clínicos, anunciou hoje o fechamento da fusão com a Bioclinica, líder científica e tecnológica em imagens clínicas. Esta combinação cria o líder global em tecnologia de endpoint de ensaios clínicos e um parceiro líder para empresas farmacêuticas e de biotecnologia, oferecendo a melhor tecnologia, expertise científica e terapêutica e inovação digital com um foco constante no atendimento ao cliente.

A transação combina a experiência da Bioclinica em imagem, software eClinical e soluções de segurança de medicamentos com a experiência da ERT em eCOA, segurança cardíaca, respiratórias e wearables. Ao unir forças, a ERT fortalece o mais abrangente e robusto portfólio de coleta de dados endpoint do setor com soluções mais integradas e digitais em endpoints essenciais - incluindo imagens, respiratórias, cardíacas, eCOA com dispositivos conectados, bem como movimentos de precisão.

Com a fusão, a empresa resultante está empenhada em acelerar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento que são líderes no mercado para garantir tecnologia de endpoint mais integrada e oferecer acesso a uma equipe mais ampla de líderes do setor médico e científico. Esta abordagem integrada melhorará a experiência de ensaios clínicos para unidades, clientes e pacientes.

"Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas à Bioclinica e esperamos proporcionar ainda mais sucesso em ensaios clínicos para nossos clientes por meio de nossas ofertas integradas e um roadmap voltado para a inovação", disse Joe Eazor, presidente e CEO da ERT. "Juntos, à medida que planejamos nosso futuro empolgante, nossas principais prioridades são garantir que nossos serviços atuais continuem sem interrupções ou mudanças e ouvir atentamente nossos clientes para melhor atender às suas necessidades.

"Nossa organização recém-combinada oferece nosso compromisso de acelerar a inovação para o complexo ambiente acelerado dos ensaios clínicos nos dias de hoje. Isso nos permitirá ser parceiros mais capacitados para nossos clientes e, mais importante, aprimorar nossa capacidade de ajudar a melhorar a saúde e salvar vidas."

Joe Eazor é o CEO da empresa resultante, e a equipe de gestão será composta por uma combinação de executivos da ERT e da Bioclinica.

Saiba mais sobre a integração da ERT e da Bioclinica acessando a página exclusiva da fusão.

A ERT (eResearch Technology) é uma empresa global de dados e tecnologia que minimiza a incerteza e o risco em ensaios clínicos para que seus clientes possam avançar com confiança. Com quase 50 anos de experiência clínica e terapêutica, a ERT combina o conhecimento sobre o que funciona com uma visão sobre o que acontecerá em seguida, para que possa se adaptar sem comprometer a qualidade.

Contando com a plataforma de tecnologia EXPERT ® da empresa, as soluções da ERT melhoram a supervisão do estudo, permitem a otimização do local, aumentam o envolvimento do paciente e avaliam a eficácia de novos tratamentos clínicos, ao mesmo tempo em que garantem a segurança do paciente. Em 2019, 75% de todas as aprovações de medicamentos da FDA vieram de estudos com suporte da ERT. Empresas farmacêuticas, de biotecnologia e CROs contam com soluções da ERT em 16.000 estudos, abrangendo mais de cinco milhões de pacientes até o momento. Ao identificar os riscos de ensaios antes de se tornarem problemas, a ERT permite que os clientes ofereçam tratamentos clínicos para os pacientes com rapidez ─ e confiança.

Para mais informações, acesse ert.com ou conecte-se no LinkedIn e no Twitter.

