ERT und Bioclinica schließen Fusion ab und schaffen den weltweit führenden Anbieter von Endpunkttechnologie für klinische Studien

PHILADELPHIA, 28. April 2021 /PRNewswire/ -- ERT, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für klinische Endpunktdaten, gab heute den Abschluss seiner Fusion mit Bioclinica, einem technologisch und wissenschaftlich führenden Unternehmen im Bereich der klinischen Bildgebung, bekannt. Durch diesen Zusammenschluss entsteht der weltweit führende Anbieter von Endpunkttechnologie für klinische Studien und ein führender Partner für Pharma- und Biotechnologieunternehmen, der erstklassige Technologie, wissenschaftliches und therapeutisches Fachwissen sowie digitale Innovation mit einem unerbittlichen Fokus auf Kundenservice bietet.

Die Transaktion kombiniert die Expertise von Bioclinica in den Bereichen Bildgebung, eClinical Software und Arzneimittelsicherheitslösungen mit der Expertise von ERT in den Bereichen eCOA, Herzsicherheit, Beatmung und Wearables. Durch den Zusammenschluss stärkt ERT das umfassendste und robusteste Endpunktdatenerfassungsportfolio der Branche mit stärker integrierten und digitalen Lösungen für wesentliche Endpunkte - einschließlich Bildgebung, Atmung, Herz, eCOA mit angeschlossenen Geräten sowie Präzisionsbewegung.

Gemeinsam will das fusionierte Unternehmen die marktführenden Investitionen in Forschung und Entwicklung beschleunigen, um mehr integrierte Endpunkttechnologie anzubieten und Zugang zu einem breiteren Team von medizinischen und wissenschaftlichen Branchenführern zu erhalten. Dieser integrierte Ansatz wird die Erfahrung mit klinischen Studien für Prüfzentren, Kunden und Patienten verbessern.

„Wir sind begeistert, Bioclinica willkommen zu heißen und freuen uns darauf, unseren Kunden durch unser erweitertes integriertes Angebot und unsere Innovations-Roadmap einen noch größeren Erfolg bei klinischen Studien zu ermöglichen", sagte Joe Eazor, Präsident und CEO von ERT. „Während wir gemeinsam unsere aufregende Zukunft planen, ist es unsere oberste Priorität, sicherzustellen, dass unsere aktuellen Dienste ohne Unterbrechung oder Veränderung weiterlaufen, und unseren Kunden genau zuzuhören, um ihre Bedürfnisse besser zu erfüllen.

Unsere neu kombinierte Organisation erfüllt unsere Verpflichtung, Innovationen für das heutige komplexe und schnelllebige Umfeld klinischer Studien zu beschleunigen. Dies wird uns in die Lage versetzen, unseren Kunden ein noch leistungsfähigerer Partner zu sein, und - was noch wichtiger ist - unsere Fähigkeit zu verbessern, die Gesundheit zu verbessern und Leben zu retten."

Joe Eazor ist der CEO des fusionierten Unternehmens, und das Managementteam wird sich aus einer Kombination von Führungskräften von ERT und Bioclinica zusammensetzen.

Erfahren Sie mehr über die Integration von ERT und Bioclinica, indem Sie die eigene Webseite zur Fusion besuchen.

Informationen zu ERT

ERT (eResearch Technology) ist ein globales Daten- und Technologieunternehmen, das Unsicherheiten und Risiken bei klinischen Studien minimiert, damit seine Kunden mit Zuversicht vorgehen können. Mit fast 50 Jahren klinischer und therapeutischer Erfahrung verbindet ERT das Wissen um das, was funktioniert, mit einer Vision für das, was als Nächstes kommt, so dass es sich anpassen kann, ohne Standards zu gefährden.

Die Lösungen von ERT, die auf der Technologieplattform EXPERT® basieren, verbessern die Überwachung von Studien, ermöglichen die Optimierung von Prüfzentren, erhöhen die Patientenbeteiligung und messen die Wirksamkeit neuer klinischer Behandlungen bei gleichzeitiger Gewährleistung der Patientensicherheit. Im Jahr 2019 stammten 75 % aller FDA-Medikamentenzulassungen aus ERT-gestützten Studien. Pharmaunternehmen, Biotechs und CROs haben sich bei 16.000 Studien mit mehr als fünf Millionen Patienten bis heute auf ERT-Lösungen verlassen. Durch die Identifizierung von Studienrisiken, bevor sie zu Problemen werden, ermöglicht ERT seinen Kunden, klinische Behandlungen schnell ─ und mit Zuversicht - zum Patienten zu bringen.

Für weitere Informationen besuchen Sie ert.com, und besuchen Sie uns auf LinkedIn oder Twitter.

ERT Medienkontakt

Terry Stanulis

Direktor, Öffentlichkeitsarbeit und Vordenker

[email protected]

+1 (862) 288-0329

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1490004/ERT_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1490003/Bioclinica_Logo.jpg

Related Links

https://www.ert.com/



SOURCE ERT