Eruditus sichert sich eine 150-Millionen-Dollar-Finanzierung der Serie F, angeführt von The Rise Fund von TPG

Mit Beteiligung der bestehenden Investoren Softbank Vision Fund 2, Leeds Illuminate, Accel, CPP Investments und der Chan Zuckerberg Initiative

Eruditus, die Muttergesellschaft von Emeritus, schließt eine Finanzierungsrunde ab, um die Investitionen in KI-Produkte zu vertiefen und das Wachstum des Unternehmensgeschäfts nach Erreichen der Rentabilität zu beschleunigen

MUMBAI, Indien,, 20. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Eruditus, das weltweit führende Unternehmen, das Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungen auf der ganzen Welt Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung zu erschwinglichen Preisen verschafft, gab heute bekannt, dass es eine Finanzierungsrunde der Serie F in Höhe von 150 Millionen US-Dollar unter der Leitung von TPGs The Rise Fund, der sektorübergreifenden Strategie der globalen Impact-Investing-Plattform von TPG, unter Beteiligung der bestehenden Investoren Softbank Vision Fund 2, Leeds Illuminate, Accel, CPP Investments und der Chan Zuckerberg Initiative. Dies unterstreicht das bemerkenswerte Wachstum und den Einfluss des Unternehmens durch kontinuierliche Innovationen im Bereich der hochwertigen, berufsorientierten Bildung auf der ganzen Welt. Die Kapitalerhöhung folgt auf ein erfolgreiches Jahr für Eruditus, in dem das Unternehmen von Time zur Nummer 1 unter den globalen Bildungsanbietern ernannt wurde und auf Ganzjahresbasis die Gewinnzone erreichte.

Die Finanzierung stärkt das globale Wachstum von Eruditus und wird für Investitionen in KI-Technologien verwendet, um das Lernerlebnis weiter zu verbessern, das schnell wachsende Geschäft des Unternehmens mit Regierungen und Unternehmen auszubauen und die Investitionen in den Regionen Indien und APAC zu verstärken. Da das Unternehmen weiter wächst und sich vergrößert, plant es künftige Übernahmen und Investitionen, die in der Vergangenheit zu einem beeindruckenden Umsatzwachstum und zur Expansion in strategischen Märkten beigetragen haben. Avendus Capital war der exklusive Finanzberater für die Kapitalbeschaffung.

Die Aufgabe von Eruditus, qualitativ hochwertige Bildung weltweit zugänglich und erschwinglich zu machen, war noch nie so wichtig wie heute. Die Wirtschaft verändert sich heute schneller als je zuvor – und die KI-Revolution bedeutet, dass sie sich noch schneller verändern wird. Das Unternehmen beschleunigt seine Investitionen in Technologien, um die Leistung der generativen KI zu nutzen, um das Lernerlebnis weiter zu verbessern und verbesserte Lernlösungen anzubieten. Eruditus hat bereits eigene KI-unterstützte Tutoren für Schüler und Programme mitPartnerschulen eingeführt. Der Bedarf an Schulungen im Zeitalter der KI führt zu einer beispiellosen Nachfrage nach den Unternehmenslösungen des Unternehmens, deren Umsatz im vergangenen Jahr um 45 % gestiegen ist.

Steve Ellis, geschäftsführender Gesellschafter von The Rise Funds, sagte: „Eruditus erweitert den Zugang zu neuen Bildungsmöglichkeiten und vermittelt Fachleuten in allen Stadien ihrer Karriere die Fähigkeiten, die sie brauchen, um in der heutigen, sich schnell verändernden Arbeitswelt voranzukommen und erfolgreich zu sein. Die Mission von Eruditus deckt sich mit dem Kernthema von The Rise Funds, das sich auf die Unterstützung starker Unternehmen konzentriert, die Wege zu einer qualitativ hochwertigen Bildung eröffnen und das lebenslange Einkommenspotenzial ihrer Schüler erhöhen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Eruditus, um die Plattform weiter zu verbessern und das Geschäft weltweit zu skalieren." Im Rahmen der Investition von The Rise Fund wird Simit Batra von TPG in den Vorstand von Eruditus eintreten.

Heute arbeiten mehr als 80 erstklassige Universitätspartner auf der ganzen Welt mit Eruditus zusammen, um über 700 professionelle Lernprogramme für mehr als 1 Million Menschen in über 80 Ländern zu entwickeln. Die branchenorientierten Zertifizierungsprogramme, Fachzertifikate und Initiativen zur Entwicklung von Führungskräften zeichnen sich durch den persönlichen Kontakt zwischen Lehrkräften und Studenten, die Anpassung der Kurse, Mentoring und Coaching sowie Karriereberatung aus. Die Ergebnisse zeigen sich in Kursabschlussquoten von 85 % für ihre professionellen Lernenden.

„Mit dieser Investition freuen wir uns darauf, weiter zu wachsen und Innovationen zu entwickeln, um der Marktnachfrage gerecht zu werden", sagte Ashwin Damera, Geschäftsführer von Eruditus und Emeritus. „In einem sich rasant entwickelnden Geschäftsumfeld haben wir Bildung neu definiert, indem wir Lernenden auf der ganzen Welt Programme von weltweit führenden Universitäten zur Verfügung stellen. Bildung ist der Schlüssel zum Wandel, sowohl für Einzelpersonen als auch Unternehmen und die Gesellschaft, und wir sind dankbar für die Unterstützung unserer Investoren, die es uns ermöglichen, unser Wachstum zu beschleunigen."

Informationen zu Eruditus

Eruditus, die Muttergesellschaft von Emeritus, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Fähigkeiten der Zukunft zu vermitteln, indem sie Einzelpersonen, Organisationen und Regierungen auf der ganzen Welt eine qualitativ hochwertige Ausbildung zugänglich und bezahlbar macht. Dies geschieht durch die Zusammenarbeit mit mehr als 80 Spitzenuniversitäten in den Vereinigten Staaten, Europa, Lateinamerika, Südostasien, Indien und China. Die Kurzkurse, Studiengänge, Berufszertifikate und Programme für Führungskräfte von Eruditus helfen Einzelpersonen, neue Fähigkeiten zu erlernen und ihr Leben, ihre Unternehmen und Organisationen zu verändern. Sein einzigartiges Modell aus modernster Technologie, innovativen Lehrplänen und praktischem Unterricht durch erfahrene Dozenten, Mentoren und Coaches hat bereits mehr als 1 Million Menschen in über 80 Ländern weitergebildet. Die Eruditus-Gruppe beschäftigt weltweit mehr als 1.750 Mitarbeiter und verfügt über Niederlassungen in Mumbai, Neu-Delhi, Shanghai, Singapur, Palo Alto, Mexico City, New York, Boston, London und Dubai. Das Unternehmen wird von TPG, der Chan Zuckerberg Initiative, Leeds Illuminate, Prosus Ventures, GSV Ventures, Peak XV, Bertelsmann, CPP Investments, Accel und SoftBank Vision Fund 2 unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.Emeritus.org.

Informationen zu The Rise Funds

The Rise Funds ist eine zentrale Säule von TPG Rise, der globalen Plattform für Impact Investing von TPG. The Rise Funds wurde 2016 gegründet und investiert in Impact Entrepreneurs und wachstumsstarke Unternehmen mit hohem Potenzial, die auf die Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ausgerichtet sind. The Rise Funds stellt Fähigkeiten und Fachwissen in einer Vielzahl von Sektoren und Ländern in großem Umfang zur Verfügung und konzentriert sich auf Chancen in den Bereichen Klima und Naturschutz, Bildung, Ernährung und Landwirtschaft, finanzielle Eingliederung, Gesundheitswesen und Impact Services.

Mit einem Vermögen von rund 19 Mrd. US-Dollar, verteilt auf The Rise Funds, TPG Rise Climate und den Evercare Health Fund, ist die TPG Rise Plattform eine der weltweit größten Plattformen für Impact Investing im Privatmarkt, die sich zum Ziel gesetzt hat, neben wettbewerbsfähigen finanziellen Erträgen auch messbare, positive soziale und ökologische Ergebnisse zu erzielen.

Weitere Informationen finden Sie unter therisefund.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2534293/Emeritus_Rise.jpg