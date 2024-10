Eruditus obtient un financement de série F de 150 millions de dollars, mené par The Rise Fund de TPG

Avec la participation d'investisseurs existants : Softbank Vision Fund 2, Leeds Illuminate, Accel, CPP Investments et l'Initiative Chan Zuckerberg

Eruditus, la société mère d'Emeritus, conclut un tour de table pour renforcer ses investissements dans les produits d'IA et accélérer la croissance de ses activités d'entreprise après avoir atteint la rentabilité

MUMBAI, Inde, 20 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Eruditus, le leader mondial qui rend l'éducation de haute qualité accessible et abordable pour les individus, les entreprises et les gouvernements du monde entier, a annoncé aujourd'hui une levée de fonds de série F de 150 millions de dollars menée par The Rise Fund de TPG, la stratégie multisectorielle de la plateforme mondiale d'investissement à impact de TPG, avec la participation des investisseurs existants Softbank Vision Fund 2, Leeds Illuminate, Accel, CPP Investments et l'Initiative Chan Zuckerberg. Cela met en lumière la croissance et l'impact remarquables de l'entreprise grâce à une innovation continue dans le domaine de l'éducation de haute qualité axée sur la carrière dans le monde entier. Cette augmentation de capital fait suite à une année exceptionnelle pour Eruditus, qui a été désignée par Time comme la première entreprise mondiale de technologie éducative et qui a atteint la rentabilité sur l'ensemble de l'année.

Le financement soutient la croissance mondiale d'Eruditus et sera utilisé pour investir dans la technologie de l'IA afin d'enrichir davantage l'expérience de l'apprenant, d'étendre les activités en croissance rapide de la société au service des gouvernements et des entreprises et d'approfondir ses investissements dans les régions de l'Inde et de l'APAC. Alors que l'entreprise continue de croître et de s'étendre, elle envisage de futures acquisitions et investissements, qui ont historiquement contribué à une croissance impressionnante du chiffre d'affaires et à l'expansion sur des marchés stratégiques. Avendus Capital a été le conseiller financier exclusif de la levée de fonds.

La mission d'Eruditus, qui consiste à rendre l'éducation de haute qualité accessible et abordable dans le monde entier, n'a jamais été aussi cruciale. Aujourd'hui, le monde des affaires évolue plus rapidement que jamais et cette évolution risque de s'accélérer encore plus avec la révolution de l'IA. L'entreprise accélère ses investissements dans la technologie afin d'exploiter la puissance de l'IA générative pour enrichir davantage l'expérience de l'apprenant et fournir des solutions d'apprentissage améliorées. Eruditus a déjà lancé des tuteurs propriétaires alimentés par l'IA pour les étudiants et des programmes avec des écoles partenaires. Le besoin de formation à l'ère de l'IA suscite une demande sans précédent pour les solutions d'entreprise de la société, dont le chiffre d'affaires a augmenté de 45 % l'an dernier.

Steve Ellis, associé gérant de The Rise Funds, a déclaré : « Eruditus élargit l'accès à de nouvelles possibilités de formation et offre aux professionnels, à tous les stades de leur carrière, les compétences dont ils ont besoin pour progresser et réussir dans le monde du travail actuel, qui évolue rapidement. La mission d'Eruditus correspond à un thème d'investissement central pour The Rise Funds, qui se concentre sur le soutien d'entreprises solides qui ouvrent des voies d'accès à une éducation de haute qualité et augmentent le potentiel de revenus de leurs étudiants tout au long de leur vie. Nous sommes impatients de travailler avec Eruditus pour améliorer encore la plateforme et développer l'activité à l'échelle mondiale. Dans le cadre de l'investissement de The Rise Fund, Simit Batra, de TPG, rejoindra le conseil d'administration d'Eruditus.

Aujourd'hui, plus de 80 partenaires universitaires de premier plan dans le monde entier travaillent avec Eruditus pour créer plus de 700 programmes d'apprentissage professionnel dispensés à plus d'un million de personnes dans plus de 80 pays. Les programmes de certification, certificats professionnels et initiatives de développement du leadership de la main-d'œuvre axés sur l'industrie de l'entreprise sont définis par un engagement personnel entre le corps enseignant et les étudiants, la personnalisation des cours, le mentorat et le coaching, ainsi que l'orientation professionnelle. Les résultats sont évidents : le taux d'achèvement des cours s'élève à 85 % pour les apprenants professionnels.

« Grâce à cet investissement, nous sommes ravis de poursuivre notre croissance et d'innover pour répondre à la demande du marché », a déclaré Ashwin Damera, PDG d'Eruditus et d'Emeritus. « Dans un environnement commercial en rapide évolution, nous avons réimaginé l'éducation en mettant à la disposition des apprenants du monde entier les programmes des meilleures universités du monde. L'éducation est la clé de la transformation, pour les individus, les entreprises et la société, et nous apprécions le soutien de nos investisseurs qui nous permettent d'accélérer notre croissance. »

À propos d'Eruditus

Eruditus, la société mère d'Emeritus, s'engage à enseigner les compétences de l'avenir en rendant l'éducation de haute qualité accessible et abordable pour les individus, les organisations et les gouvernements du monde entier. Pour ce faire, elle collabore avec plus de 80 universités de premier plan aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, en Inde et en Chine. Les cours de courte durée, les programmes diplômants, les certificats professionnels et les programmes pour cadres supérieurs d'Eruditus aident les individus à acquérir de nouvelles compétences et à transformer leur vie, leur entreprise et leur organisation. Son modèle unique de technologie de pointe, d'innovation en matière de programmes d'études et d'enseignement pratique dispensé par des professeurs, des mentors et des coachs expérimentés a permis de former plus d'un million de personnes dans plus de 80 pays. Le groupe Eruditus emploie plus de 1 750 personnes dans le monde et possède des bureaux à Mumbai, New Delhi, Shanghai, Singapour, Palo Alto, Mexico, New York, Boston, Londres et Dubaï. L'entreprise est soutenue par TPG, l'Initiative Chan Zuckerberg, Leeds Illuminate, Prosus Ventures, GSV Ventures, Peak XV, Bertelsmann, CPP Investments, Accel et SoftBank Vision Fund 2. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.Emeritus.org.

À propos de The Rise Funds

The Rise Funds est un pilier central de TPG Rise, la plateforme d'investissement à impact global de TPG. Fondé en 2016, The Rise Funds investit derrière des entrepreneurs d'impact et des entreprises à fort potentiel, en phase de croissance et axées sur une mission, qui se concentrent sur la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations unies. The Rise Funds offre des capacités et une expertise à l'échelle d'un large éventail de secteurs et de pays, en se concentrant sur les opportunités dans les domaines du climat et de la conservation, de l'éducation, de l'alimentation et de l'agriculture, de l'inclusion financière, des soins de santé et des services à impact.

Avec environ 19 milliards de dollars d'actifs répartis entre The Rise Funds, TPG Rise Climate et Evercare Health Fund, la plateforme TPG Rise est l'une des plus importantes plateformes d'investissement d'impact sur les marchés privés au monde. Elle s'engage à obtenir des résultats sociaux et environnementaux positifs et mesurables en même temps que des rendements financiers compétitifs.

Pour plus d'informations, consultez le site therisefund.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2534293/Emeritus_Rise.jpg