Ervaren advocaat op het gebied van internationale geschillen Werner Eyskens voegt zich bij het kantoor van Crowell & Moring in Brussel

"We zijn verheugd om Werner te mogen verwelkomen. Hij is een zeer effectieve advocaat en examinator, en een doorgewinterde advocaat als het gaat om complexe nationale en grensoverschrijdende geschillen", aldus Kristof Roox , een van de managing partners van het Brusselse kantoor van Crowell & Moring."Werner heeft aanzienlijke ervaring met het helpen van klanten bij multinationale arbitrages, waaronder contractuele geschillen, post-M&A-procedures, luchtvaart en bouwprojecten."

Eyskens richt zich op de omstreden internationale en Belgische aspecten van handelstransacties, waaronder arbitrageprocedures. Tevens adviseert hij over niet-contentieuze contractuele kwesties, met name op het gebied van distributie, het leasen van activa en bouwcontracten. Eyskens heeft een ervaring in het vertegenwoordigen van belangrijke spelers in de luchtvaartindustrie. Hij treedt regelmatig op als arbiter en heeft onder de regels kader van het Belgian Center for Arbitration and Mediation (CEPANI), ICC, Singapore International Arbitration Center, The London Court of International Arbitration, en The International Center for Settlement of Investment Disputes, arbitrages uitgevoerd.

"Werner heeft een zeldzame combinatie van vaardigheden in zowel arbitrage- als gerechtelijke procedures, die een belangrijke aanvulling vormt op zowel het kantoor in Brussel als de bredere internationale geschillenpraktijk", aldus Laurence Winston, medevoorzitter van de International Dispute Resolution Group van Crowell & Moring. "Ik zie hem nauw samenwerken met het kantoor in Londen op het gebied van arbitragegeschillen onder het Engelse recht."

Eyskens vertegenwoordigt in België gevestigde multinationale ondernemingen en buitenlandse ondernemingen die zaken in België hebben. Zijn aandachtsgebieden zijn onder andere geschillen aangaande infrastructuur, luchtvaart, bouw en aannemers. Hij heeft bijvoorbeeld een windparkexploitant bijgestaan in ICC-arbitrageprocedures over een offshore-zeebodemgeschil aangaande defecten in elektriciteitskabels, en hij heeft uitgebreide ervaring in het vertegenwoordigen van maritieme aannemers bij offshore-bouwprojecten over de hele wereld. In een recente belangrijke zaak verdedigde hij met succes de verkopers van de farmaceutische multinational Omega Pharma tegen een publieke claim van 2,5 miljard euro van toonaangevende wereldwijde zorgleverancier Perrigo.

"Een strategische prioriteit van ons bedrijf is om onze praktijk op het gebied van infrastructuur en bouwgeschillen uit te breiden", zei Ian Laird, medevoorzitter van de International Dispute Resolution Group van Crowell & Moring. "Werners ervaring in een groot aantal sectoren vormt een aanvulling op ons bestaande werk in Londen en Doha en versterkt het internationale bereik van de IDR-praktijk."

Eyskens behaalde zijn bachelor aan de Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix, in Namen, een Master-diploma van KU Leuven, een LL.M van Northwestern University Pritzker School of Law, en een diploma in het lucht- en ruimterecht van de Vrije Universiteit van Brussel.

"De praktijk van Crowell op het gebied van infrastructuur en bouwgeschillen komt bijzonder goed overeen met mijn praktijk", aldus Eyskens. "Ik voelde me aangetrokken tot het bedrijf vanwege zijn internationale diepgang, volledig geïntegreerd arbitrageteam van advocaten over de hele wereld, en befaamde kantoor in Brussel met sterke procespraktijken."

Eyskens heeft ook ervaring op het gebied van luchtvaart- en ruimtevaartwetgeving. Hij heeft gewerkt aan een aantal insolventies die door de Belgische luchtvaartindustrie heenliepen, waaronder het faillissement van SABENA, de nationale luchtvaartmaatschappij, waarbij hij SAirGroup vertegenwoordigde (en dat nog steeds doet), en later zijn liquidateur, tegen de vorderingen van 3 miljard euro van de Belgische Staat en de curator.

In het afgelopen decennium werd Eyskens consequent aanbevolen door Legal 500 en Chambers voor processen en arbitrage. Hij is bestuurslid van CEPANI en tevens medevoorzitter van de werkgroep diversiteit en inclusie. Eyskens zet zich in voor pro deo-werk en heeft belangrijke zaken voor het Jane Goodall Institute behandeld. Hij spreekt vloeiend Frans, Engels en Nederlands.

