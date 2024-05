Es gibt keine guten oder schlechten Ölpflanzen, nur gute und schlechte Praktiken

Neuer Bericht deckt auf: Bei der Pflanzenölproduktion kommt es auf die Verfahren an, nicht auf die Pflanzen

BANDAR SERI BEGAWAN, Brunei, 15. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Nur wenige Themen haben so viele polarisierte Ansichten und Schlagzeilen hervorgerufen wie Ölpflanzen. Diese Kontroversen erstrecken sich auf die Bereiche Naturschutz, Menschenrechte und Ernährung, aber was sagen die Beweise aus? Ein neuer Bericht von Borneo Futures, der gastgebenden Organisation der IUCN Oil Crops Task Force liefert neue Erkenntnisse.

New IUCN report on the Future of Vegetable Oil - Oil crop implications - Fats, forests, forecasts, and futures

Ölpflanzen, die 37 % der weltweiten Anbauflächen einnehmen, tragen erheblich zum Verlust der biologischen Vielfalt bei und werden mit verschiedenen Menschenrechtsverletzungen in Verbindung gebracht. Sie sind aber auch eine wichtige Einkommens- und Ernährungsquelle. Angesichts des prognostizierten Anstiegs der weltweiten Nachfrage nach Pflanzenöl auf 288 Millionen Tonnen bis zum Jahr 2050 ist der Bedarf an nachhaltigen Produktionsverfahren dringend.

Der Bericht unterstreicht, dass alle Ölpflanzen, auch scheinbar harmlose wie Oliven und Kokosnüsse, negative Auswirkungen haben können, wenn sie ohne Rücksicht auf Mensch und Natur produziert werden. Anstatt bestimmte Kulturen zu verteufeln, sollte die Aufmerksamkeit auf nachhaltige Produktionsverfahren gelenkt werden.

"Dieser Bericht zeigt, dass mit allen Ölpflanzen positive Ergebnisse erzielt werden können. Mit den richtigen Investitionen, Planungen, politischen Maßnahmen und verbesserten Anbaumethoden können Ölanbaugebiete erhebliche Möglichkeiten zur Verringerung des Verlusts an biologischer Vielfalt, zur Lösung von Menschenrechtsfragen und zur Wiederherstellung der Natur bieten", sagte Professor Erik Meijaard, Hauptautor des Berichts und Mitvorsitzender der IUCN-Task Force Ölpflanzen.

Am Beispiel der Ölpalme veranschaulicht er, wie diese Kulturpflanze, wenn sie in afrikanischen Wäldern und Dorfgärten bewirtschaftet wird, in krassem Gegensatz zu ihrem Anbau in Monokulturen steht, die die artenreichen asiatischen Wälder verdrängen, wenn keine nachhaltigen Praktiken angewandt werden. "Es ist nicht die Palme, sondern der Kontext, in dem sie angebaut wird, der die Auswirkungen bestimmt", sagte er.

Malika Virah-Sawmy, Ko-Vorsitzende der IUCN Oil Crops Task Force, stellt das Narrativ in Frage, das bestimmte Ölpflanzen als von Natur aus gut oder schlecht einstuft. Stattdessen fordert sie die Beteiligten auf, sich auf die Produktionspraktiken zu konzentrieren, anstatt bestimmte Pflanzen zu verteufeln.

Der Bericht enthält einige überraschende Ergebnisse. Gebiete, in denen derzeit Mais und Kokosnuss angebaut werden, bieten erhebliche Möglichkeiten, das Aussterberisiko für bedrohte Arten zu verringern. Doch die Machtkonzentration im globalen Getreidehandel, bei der nur vier Unternehmen 75-95 % kontrollieren, stellt eine Herausforderung für gerechte landwirtschaftliche Praktiken dar.

Während die Auswirkungen von Kulturen wie Ölpalmen und Sojabohnen gut dokumentiert sind, sind andere wie Erdnüsse und Sesam noch nicht ausreichend untersucht, obwohl sie mit der Umwandlung von Ökosystemen und Menschenrechtsfragen in Verbindung gebracht werden. Dieser Mangel an Daten unterstreicht, wie wichtig ein informierter öffentlicher Diskurs ist, um eine ungerechtfertigte Polarisierung zu vermeiden.

Auf einem schnell wachsenden Ölmarkt ist das Verständnis der Komplexität der Produktion entscheidend, um nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Der Bericht zielt darauf ab, einige der bestehenden Wissenslücken zu schließen und gleichzeitig den Bedarf an weiterer Forschung zu erkennen, um verbleibende Lücken zu schließen.

Professor Douglas Sheil sagte: "Wir müssen den Schwerpunkt von dem, was angebaut wird, darauf verlagern, wie es angebaut, gehandelt, vermarktet und konsumiert wird. Dieser Bericht ist unser erster Versuch, einen Überblick über Praktiken, Auswirkungen und Standards zu geben, und was getan werden kann."

In einer Welt, in der sich unsere Entscheidungen auf Ökosysteme und Gemeinschaften weltweit auswirken, ist das Verständnis der komplexen Zusammenhänge der Pflanzenölproduktion von entscheidender Bedeutung für die Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft. Betroffene Menschen sollten den kostenlosen Bericht herunterladen, sich über die komplexe Welt der Pflanzenöle informieren und lernen, was sie selbst tun können.

Die Studie wurde unabhängig von Soremartec SA und Soremartec Italia S.r.l., Ferrero Group, finanziert und bietet einen umfassenden Überblick über Praktiken, Auswirkungen und Standards in der Pflanzenölproduktion.

