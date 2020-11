Es la temporada para dar: seis maneras de retribuir en Facebook durante los días festivos

MENLO PARK, California, 23 de noviembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Este año ha sido difícil para todos, pero la compasión y generosidad que tantos han demostrado al apoyar a sus seres queridos, diferentes causas sociales y a sus comunidades ha resultado en un rayo de esperanza para todos.

Durante esta temporada festiva en particular, muchos estamos pensando cómo podemos contribuir con algo, ya sea tiempo, un talento o un simple acto de bondad. El día de hoy, Facebook esta lanzando Season of Giving (Temporada De y Para Dar), esta es una campaña que nos invita a dar del modo en que podamos. Aquí hay algunas ideas y maneras nuevas para participar:

Inicie una recolección de fondos en GivingTuesday (1° de diciembre)

Más de un millón de organizaciones sin fines de lucro pueden recolectar fondos con las herramientas de Recolección de Fondos de Facebook. Inicie una recolección de fondos por cuenta propia, comparta una causa existente o done a una que lo motive durante GivingTuesday o en cualquier momento de la temporada de Fiestas. Este año, Facebook igualará hasta siete millones de dólares en donaciones que califiquen y que se realicen a organizaciones sin fines de lucro a partir de las 8 a.m. (hora del este) de GivingTuesday. Para más información consulte los términos completos de Facebook y la Página de Ayuda de GivingTuesday.

Desde hace tiempo, para hacer donaciones en Instagram, stickers han sido un modo popular de compartir causas importantes, y recientemente Instagram ha lanzado además las recolecciones de fondos en vivo y personales. Cada dólar cuenta, por lo que como siempre, se entregará directamente el 100% de lo recaudado en Facebook e Instagram a organizaciones sin fines de lucro.

Crear o donar a una colecta festiva

Con muchas personas sin trabajo y casi una de cada tres afectadas por la inseguridad alimentaria en los Estados Unidos debido a la Covid-19, (de acuerdo con una reciente encuesta realizada por Facebook), la gente confía en la solidaridad de otros más que nunca antes. En los Estados Unidos, Facebook está lanzando Drives, una nueva función en Ayuda Comunitaria que facilita la recolección de alimentos, ropa y otros elementos esenciales por parte de personas y organizaciones para donar a los necesitados. Drives comienza a introducirse ahora y estará disponible más ampliamente en las próximas semanas. Para crear una colecta y comenzar a dar a su comunidad, escriba "Ayuda Comunitaria" en la barra de búsquedas de Facebook y siga la liga.

Respaldar negocios de afroamericanos

Los negocios propiedad de afroamericanos han sido golpeados por la pandemia con particular dureza. Puede ayudar a respaldar estos negocios al comprar en The Facebook #BuyBlack Friday Gift Guide (la Guía de regalos de viernes #BuyBlack de Facebook) en los Estados Unidos. La guía ha sido recopilada con la ayuda de US Black Chambers y voces de líderes de la Comunidad Negra. Invite a su comunidad a postear y etiquetar sus negocios preferidos de propiedad de afroamericanos en Facebook con #BuyBlackChallenge. Visite Lift Black Voices Hub para obtener más información.

Donar sangre

Cada dos segundos hay una persona que necesita sangre en los Estados Unidos. Contactese con su banco local de sangre en Facebook para recibir actualizaciones sobre oportunidades para donar sangre en su comunidad.

Observar, escuchar y donar

Sintonice Peace Through Music: A Global Event For Social Justice (Paz a través de la música: Un evento global por la justicia social) que se presentará en Facebook Live y en la Página de aplicaciones de Facebook de manera exclusiva el 1° de diciembre a las 3 p.m., hora del este. Este evento de recaudación de fondos lleno de estrellas, en honor del 75° Aniversario de las Naciones Unidas, presenta las actuaciones y apariciones de Aloe Blacc, Billie Eilish, Becky G, Carlos Santana y Cindy Blackman Santana, Killer Mike, Ringo Starr, Skip Marley y muchos artistas más. Los espectadores pueden donar a Peace Through Music's Facebook Fundraiser, que apoyará a Playing for Change Foundation —una organización que busca crear un cambio positivo en comunidades desatendidas de todo el mundo a través de la educación musical y artística—, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Sankofa, Silkroad y The Rock & Roll Hall of Fame Foundation.

También puede ver "Returning The Favor" (Devolviendo el favor) de Mike Rowe en GivingTuesday, con un episodio especial que presenta a Dawod Thomas, fundador de My Father's Plan, una organización sin fines de lucro en Baltimore que ayuda a los jóvenes de los centros urbanos a través del activismo, compromiso comunitario, y la educación financiera. Los espectadores que sintonicen este episodio pueden donar para respaldar su trabajo.

Volver a conectarse con amigos

Según el Aspen Institute, los adultos jóvenes, las personas que viven solas y quienes han atravesado eventos importantes en sus vidas tienen mayor inclinación a sentirse solos antes y durante la pandemia de Covid-19. Puede conectarse con viejos amigos e invitarlos a una fiesta navideña virtual en el Messenger Rooms o ver juntos su película clásica favorita en Watch Together, en un Room o a través de una llamada de video de Messenger.

Así que, en esta Temporada de y para Dar, únase a nosotros para celebrar a las personas que dan a sus comunidades de manera inspiradora, y obtenga su propia inspiración al visitar la Página de inicio de Comunidades en Facebook. Después de todo, hasta un pequeño acto de bondad puede representar una gran diferencia para alguien.

