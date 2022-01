ESAOTE ADHÈRE AU GLOBAL COMPACT DES NATIONS UNIES ET CONSOLIDE SON MODÈLE DE DURABILITÉ PAR L'INNOVATION ET GRÂCE AUX TALENTS DE SES COLLABORATEURS

Le Global Compact des Nations Unies est la plus grande initiative mondiale consacrée à la durabilité et la citoyenneté d'entreprise, créée pour encourager les entreprises du monde entier à adopter un code de pratique volontaire avec des politiques durables, afin qu'elles alignent leurs stratégies sur les principes universels des droits de l'homme, de l'emploi, de la durabilité environnementale et de la lutte contre la corruption. L'objectif est de prendre des mesures pour promouvoir les objectifs des Nations Unies, y compris les Objectifs de développement durable (ODD du Programme 2030).

« Pour Esaote, la santé des êtres humains, celle des animaux et celle de l'écosystème ont toujours été liées inextricablement. La décision d'adhérer au Global Compact est conforme à la stratégie d'innovation transformatrice en cours, dont l'objectif est de rendre notre contribution efficace et mesurable à l'aide de mesures ESG, dans les domaines qui ont le plus d'impact pour nous », a déclaré Franco Fontana, PDG d'Esaote S.p.A. « Promouvoir une culture de durabilité, améliorer le capital humain, assurer la santé et la sécurité au travail, améliorer le bien-être des êtres humains, réduire l'impact environnemental, investir dans la recherche et le développement pour un écosystème durable, résilient et durable : ce sont les piliers de la stratégie qu'Esaote met en œuvre pour son développement, qui va de pair avec l'approche multidisciplinaire One Health visant à réduire les risques pour la santé ».

Une stratégie à long terme, sur un parcours qui comprend également la rédaction d'un rapport de durabilité, la diffusion de normes socio-économiques, éthiques et environnementales aux fournisseurs et filiales, l'analyse et la vérification de la création de valeur dans la chaîne d'approvisionnement, jusqu'à la formation des employés et des partenaires commerciaux pour s'assurer qu'une culture d'éthique appropriée est en place.

Esaote

Le groupe Esaote est un leader dans le secteur des équipements biomédicaux, en particulier dans les domaines des ultrasons, de l'imagerie par résonance magnétique dédiée et des logiciels de gestion du processus de diagnostic. L'entreprise emploie actuellement environ 1 180 personnes. Basée à Gênes et à Florence et disposant de propres unités de production et de recherche en Italie et aux Pays-Bas, Esaote est présente dans 100 pays du monde entier. www.esaote.com

