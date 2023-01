Esaote apresenta estreia mundial de seu novo dispositivo de ultrassom MyLab™X90

Um sistema inovador de primeira linha que combina desempenho excepcional com inteligência artificial para otimizar fluxos de trabalho e dar suporte a sistemas de saúde avançados e interconectados

MANAMA, Bahrein, 26 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Esaote, uma empresa italiana líder no setor biomédico – em ultrassom, ressonância magnética dedicada e TI médica – apresentou hoje a estreia mundial do MyLab™X90, seu novo sistema de ultrassom de primeira linha.

MyLab™X90, Esaote new premium ultrasound system.

"A exatidão e a precisão em toda a cadeia de geração de imagens, velocidade de processamento de dados e gestão de aplicativos nativos com base em IA são a essência do MyLab™X90", disse Guillaume Gauthier, gerente global de marketing de produtos de ultrassom. "Além de proporcionar imagens de alta qualidade e soluções clínicas avançadas, nosso objetivo era revolucionar os fluxos de trabalho diários, aumentando a velocidade e a precisão da análise, além de melhorar a experiência do operador e o resultado clínico para os pacientes."

O MyLab™X90 oferece componentes de primeira linha, no qual os pontos de partida são a renovação da linha de sondas XCrystal e o exclusivo monitor eLed de camada dupla da Barco. Essas soluções garantem um monitor com imagens excepcionais na tela, uma resolução de contraste muito alto, superior a outras linhas de produtos.

O MyLab™X90 também oferece ergonomia avançada em soluções clínicas com foco no operador, que ampliam a capacidade de análise de dados e garantem uma experiência do cliente diferenciada, com base na confiança diagnóstica, bem como na automação, para melhorar a usabilidade e a disponibilidade de tecnologias avançadas na prática clínica diária.

"Estamos altamente satisfeitos com esse resultado, o resultado de um investimento substancial e um trabalho intenso em P&D. O novo MyLab™X90, com seu design totalmente italiano, representa mais uma evolução na gama de tecnologias que oferecemos para auxiliar no tratamento e bem-estar das pessoas", observou Franco Fontana, CEO da Esaote. "Ele representa o resultado final de investimentos estratégicos e de nossa equipe internacional multidisciplinar, que consegue enfrentar os desafios de inovação e antecipar os requisitos nos sistemas de saúde mais avançados e interconectados. Acreditamos que esses aspectos, combinados com as mais recentes tecnologias, podem contribuir significativamente para melhorar o nível de atendimento aos pacientes e estamos muito satisfeitos em desempenhar um papel ativo."

Para sua estreia mundial, a Esaote escolheu Manama, um contexto internacional e um centro multicultural vibrante. O evento, que contará com a participação das autoridades do Bahrein e por especialistas clínicos internacionais, será transmitido ao vivo na página do LinkedInda Esaote ( https://www.linkedin.com/events/mylab-x90livestreaming-a-i-augm7021420599726026753/) e, em seguida, estará disponível sob demanda no mylabx90.com .

O novo MyLab™X90 será apresentado na Arab Health 2023 (Dubai, de 30 de janeiro a 2 de fevereiro) e no European Congress of Radiology(ECR) de 2023, em Viena, de 1º a 5 de março.

510(k) pendente na FDA, não disponível para venda nos EUA.

Esaote:

O Esaote Group, que no ano passado comemorou 40 anos de atividade, é líder no setor de equipamentos biomédicos, principalmente nas áreas de ultrassom, ressonância magnética e software para o gerenciamento do processo de diagnóstico. No fim de 2021, o grupo tinha 1.280 funcionários, mais da metade deles na Itália. Com sede em Gênova e Florença e suas próprias unidades de produção e pesquisa na Itália e na Holanda, a Esaote está presente em 100 países do mundo. www.esaote.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1988495/Esaote_MLX90.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1793998/Esaote_Logo.jpg

FONTE Esaote S.p.A.

