Esaote présente en première mondiale son nouvel échographe MyLab™X90

Un système premium innovant alliant des performances exceptionnelles à l'intelligence artificielle pour optimiser les flux de travail et soutenir des systèmes de soins de santé avancés et interconnectés

MANAMA, Bahreïn, 26 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Esaote, une société italienne leader dans le secteur biomédical – en échographie, IRM dédiée et informatique médicale – présente aujourd'hui en première mondiale MyLab™X90, son nouveau système d'échographie haut de gamme.

MyLab™X90, Esaote new premium ultrasound system

« L'exactitude et la précision de l'ensemble de la chaîne de génération d'images, la vitesse de traitement des données et la gestion des applications basées sur l'IA sont au cœur de MyLab™X90 », a déclaré Guillaume Gauthier, responsable marketing international pour les produits échographiques. « En plus de fournir des images de haute qualité et des solutions cliniques avancées, notre objectif était de révolutionner les flux de travail quotidiens en augmentant la vitesse et la précision de l'analyse, ainsi que d'améliorer l'expérience de l'opérateur et les résultats cliniques pour les patients. »

MyLab™X90 inclut des composants haut de gamme, notamment grâce au renouvellement de la gamme de sondes XCrystal et au moniteur eLed double couche exclusif de Barco. Ils garantissent un affichage exceptionnel des images à l'écran avec une résolution de contraste très élevée, bien supérieure aux autres gammes de produits.

En outre, MyLab™X90 offre une ergonomie avancée dans les solutions cliniques axées sur l'opérateur, qui étendent la capacité d'analyse des données et assurent une expérience client unique basée sur la confiance diagnostique, ainsi que sur l'automatisation pour améliorer la convivialité et la disponibilité des technologies de pointe dans la pratique clinique quotidienne.

« Nous sommes très satisfaits de ce résultat, qui est le fruit d'un investissement conséquent et d'un travail intense en R&D. Le nouveau MyLab™X90, avec sa conception entièrement italienne, représente une nouvelle évolution dans la gamme de technologies que nous fournissons pour faciliter la prise en charge des patients et aider à assurer leur bien-être », a souligné Franco Fontana, PDG d'Esaote. « Il représente le résultat d'investissements stratégiques et des efforts de notre équipe internationale et multidisciplinaire, qui peut relever les défis de l'innovation et anticiper les besoins dans les systèmes de santé les plus avancés et interconnectés. Nous croyons que ces aspects, combinés aux technologies les plus récentes, peuvent contribuer de façon significative à améliorer le niveau des soins dispensés aux patients et nous sommes ravis de jouer un rôle actif. »

Pour sa première mondiale, Esaote a choisi Manama, un contexte international et un centre multiculturel dynamique. L'événement, auquel participeront les autorités bahreïnies et des experts cliniques internationaux, sera diffusé en direct sur la page EsaoteLinkedIn ( https://www.linkedin.com/events/mylab-x90livestreaming-a-i-augm7021420599726026753/ ) et sera ensuite disponible sur demande à mylabx90.com .

Le nouveau MyLab™X90 sera présenté lors du salon Arab Health 2023 (Dubaï, 30 janvier - 2 février) et lors du Congrès européen de radiologie (ECR) 2023, à Vienne, du 1er au 5 mars.

Approbation 510(k) de la FDA en attente, non disponible à la vente aux États-Unis.

Esaote: Le groupe Esaote, qui fête cette année ses 40 ans d'exploitation, est un leader dans le secteur des équipements biomédicaux, en particulier notamment les échographes, l'IRM et les logiciels de gestion du processus de diagnostic. Fin 2021, le groupe comptait 1 280 employés, dont plus de la moitié en Italie. Avec des installations à Gênes et à Florence, et des unités de production et de recherche en Italie et aux Pays-Bas, la société a des bureaux dans 100 pays à travers le monde. www.esaote.com

