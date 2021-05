Esaote präsentiert MyLab™X9: Ein leistungsstarkes und innovatives Ultraschallsystem auf Basis der fortschrittlichen X ULTRA™-Technologie

„Die Markteinführung von MyLab™X9 ist vor dem Hintergrund der aktuellen internationalen Situation ein wichtiger Schritt, denn viele Unternehmen waren aufgrund der Pandemie gezwungen, ihre Entwicklungs- und Investitionspläne zu überarbeiten", erklärte Guillaume Gauthier, Leiter für weltweites Produktmarketing. „Künstliche Intelligenz, intuitive Bedienung, Konnektivität und Multimodalität in Kombination mit italienischem Design verbessern täglich die Arbeit in der Klinik, indem sie eine qualitativ hochwertige technische Abdeckung über drei Jahre bieten, um die Kapitalrendite zu stärken."

MyLab™X9 bietet eine breite Palette von Spitzentechnologien und einen Multiparameter-Ansatz für die Diagnose in verschiedenen Anwendungen, wie innovative Pakete für die Brustbildgebung mit dem exklusiven BreastNav™-MRI für die Fusionsbildgebung von Ultraschall und MRT; zur Diagnose und Inszenierung von Lebererkrankungen, zur Überwachung und Behandlung von fokalen Läsionen mit einer erneuerten und verbesserten Version der Virtual Navigator-Fusionsbildgebungsfunktion; für die Urologie mit UroFusion, Echtzeit-Bildfusion mit transrektalem oder transperinalem Ansatz zur Unterstützung von Prostata-Biopsien und ultraschallgeführten Fokusbehandlungen; für die Bildgebung des Muskel-Skelett-Systems, die Sportmedizin und Rheumatologie; mit Sonden bis 25 MHz und fortschrittlichen Technologien wie QElaXto 2D zur Beurteilung der Gewebeelastizität.

MyLab™X9 repräsentiert die neuesten technologischen Lösungen und umfasst den hochwertigen 24-Zoll-Barco Eonis-Monitor, die iQProbe-Sonden mit Einkristall-Technologie mit hoher Empfindlichkeit und Apfelsonden-Ergonomie sowie die eStreaming-Lösung, die den Austausch von klinischen Bildern und Kamerastreams in Echtzeit auf verschiedene Geräte wie Tablets, Handys und Laptops ermöglicht.

MyLab™X9 wird am Montag, 3. Mai 2021 in einem speziellen Streaming-Event auf mehreren Plattformen vorgestellt. Die Veranstaltung widmet sich dem Thema Forschung, Innovation und Technologie, dem Kern der Arbeit des Konzerns. Zu der Veranstaltung sind namhafte Gäste wie die Luft- und Raumfahrtingenieurin Chiara Cocchiara und der Astronaut Franco Malerba geladen, die über ihre Leidenschaft für die Forschung und das Erkunden neuer Horizonte sprechen werden.

Die Lösungen BreastNav™ und BreastNav™ MRI werden von der Medcom GmbH betrieben.

Die Technik und die Funktionen sind vom System und der Konfiguration abhängig. Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Informationen können sich auf Produkte oder Methoden beziehen, die bisher nicht in allen Ländern zugelassen sind. Die Produktbilder dienen ausschließlich illustrativen Zwecken. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Esaote-Vertriebsmitarbeiter.

Informationen zu Esaote

Esaote ist ein führendes Unternehmen im Bereich biomedizinischer Geräte, insbesondere in den Bereichen Ultraschall, spezielle MRT und Software zur Verwaltung des Diagnoseprozesses. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 1.180 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Genua und betreibt eigene Produktions- und Forschungseinheiten in Italien und den Niederlanden. Esaote ist in 100 Ländern der Welt aktiv.

