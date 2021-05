Esaote présente MyLab™X9 : un échographe puissant et innovant basé sur la technologie avancée X ULTRA™

« L'introduction de MyLab™X9 marque une étape importante dans le scénario international actuel, où de nombreuses entreprises ont été contraintes de réviser leurs plans de développement et d'investissement, précisément en raison de la pandémie », déclare Guillaume Gauthier, responsable marketing produit international. « L'intelligence artificielle, l'intuitivité, la connectivité et la multimodalité combinées à un design italien améliorent l'expérience clinique quotidienne en associant des performances de haute qualité à une couverture service de 3 ans, pour renforcer la solidité de l' investissement. »

MyLab™X9 offre un large éventail de technologies haut de gamme et une approche multi-paramètrique au diagnostic dans diverses applications, telles que des solutions innovantes pour l'imagerie du sein avec l'exclusive BreastNav™ MRI pour la fusion d'images écographiques et IRM ; pour le diagnostic et l'évaluation de la maladie du foie, pour le suivi et le guidage du traitement des lésions focales avec une version renouvelée et améliorée de la fonction de fusion d'images Virtual Navigator ; pour l'urologie, avec UroFusion, la fusion d'images en temps réel avec approche transrectale ou transpérinéale en support des biopsies prostatiques et des traitements focaux échoguidés ; pour l'imagerie musculosquelettique, la médecine sportive et la rhumatologie, avec des sondes jusqu'à 25 MHz et des technologies avancées telles que QElaXto 2D pour l'évaluation de l'élasticité des tissus.

S'appuyant sur les solutions technologiques les plus récentes, MyLab™X9 intègre le moniteur Barco Eonis 24" de haute qualité, les sondes iQProbe dotée de la technologie Single Crystal à haute sensibilité et l'ergonomie appleprobe, et la solution eStreaming pour le partage d'images cliniques et un flux de caméra en temps réel sur divers appareils, tels que tablettes, mobiles et ordinateurs portables.

Le système MyLab™X9 sera dévoilé le lundi 3 mai 2021 dans le cadre d'un événement spécial en streaming qui sera diffusé sur plusieurs plateformes. L'événement est consacré au thème de la recherche, de l'innovation et de la technologie, au cœur des travaux du Groupe. Des invités de marque tels que l'ingénieure en aérospatiale Chiara Cocchiara et l'astronaute Franco Malerba participeront et contribueront à l'événement, partageant leur passion pour la recherche et l'exploration de nouveaux horizons.

BreastNav™ et BreastNav™ IRM sont produits par Medcom GmbH.

La technologie et les caractéristiques dépendent du système/de la configuration. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Les informations peuvent concerner des produits ou des méthodes non encore approuvés dans tous les pays. Les images du produit sont fournies uniquement à titre indicatif. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant commercial Esaote.

À propos d'Esaote

Le groupe Esaote est un acteur de premier plan du secteur des équipements biomédicaux, en particulier dans les domaines de l'échographie, de l'IRM dédiée et des logiciels de gestion du processus de diagnostic. L'entreprise emploie actuellement 1 180 personnes. Basée à Gênes et disposant de ses propres unités de production et de recherche en Italie et aux Pays-Bas, Esaote exerce ses activités dans 100 pays.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1500977/Esaote_MyLab_X9.jpg

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/557501/ESAOTE_Logo.jpg

https://www.esaote.com



