Esaote S.p.A. cumple 40 años como líder en el mercado mundial de diagnóstico por imagen

"Imaging the Future, Everyday. Forty years of innovation for health since 1982" es el evento que se celebra en el Teatro Carlo Felice de Génova, con invitados de todo el mundo para inaugurar a una Semana de Celebración.

"Estamos muy orgullosos de celebrar cuarenta años de actividad y poder compartir este hito con nuestros fundadores, con quienes han trabajado con nosotros todos estos años y con los jóvenes compañeros que son nuestro futuro. Este evento se pone fin a un período de gran complejidad, tanto para nuestro mercado como para el mundo entero, durante el cual Esaote nunca ha dejado de invertir e innovar, tratando de perseguir sus objetivos de crecimiento e investigación de nuevos productos. Los esfuerzos que nos han permitido cerrar un ejercicio 2021 de forma muy positiva, con unos ingresos consolidados de 231,3 millones de euros (+5% respecto a 2020) y una recaudación de pedidos un 18% superior respecto al año anterior", declaró Franco Fontana, consejero delegado del Grupo Esaote.

El borrador de los estados financieros, que ya han sido aprobados por el Consejo de Administración, se presentarán a la Junta de Accionistas a finales de mes: el resultado neto positivo y fuerte en comparación con el año anterior atestigua el gran progreso del Grupo también en los mercados internacionales, que constituyen el 70% de los ingresos totales, un balance que premia el alto nivel tecnológico de la compañía que, a lo largo de 2021, ha presentado importantes novedades en el mercado y especialmente apreciadas por nuestros clientes, con el lanzamiento de dos nuevos ecógrafos de última generación y el primer cuerpo total de resonancia magnética abierta fabricado por Esaote.

El Grupo emplea a más de 1.250 empleados, el 20% de los cuales se dedican a Investigación y Desarrollo, sector en el que la empresa invierte alrededor del 11% de sus ingresos. Durante el último año, la plantilla de la empresa ha crecido un 8% en todo el mundo. Más de 100 nuevas contrataciones para implementar la renovación del mix generacional y profesional, con crecimientos especialmente en los sectores de I+D, Ventas y Marketing.

