Esboço para transformar Chengdu em uma cidade mundialmente famosa de eventos esportivos

Mais tarde, o vice-prefeito de Chengdu, Liu Xuguang, fez uma interpretação do conteúdo do esboço. Estima-se que Chengdu se torne uma cidade mundialmente famosa de eventos esportivos até 2025, uma cidade mundialmente famosa de esportes até 2030, e uma cidade mundialmente famosa para viver até 2035. Enquanto isso, Liu destacou que, durante esse período, surgirão muitas oportunidades. Damos as boas-vindas a qualquer pessoa que tenha vontade de desenvolver negócios esportivos e o setor para vir a compartilhar seu conhecimento à medida que Chengdu se desenvolve, com comunicação e cooperação de alto padrão.

Dezenas de organizações e instituições esportivas conhecidas internacionalmente conhecidas participaram do evento. O City Football Group, Wanda Sports e Zhongao Sports, cada um fez seus discursos, dando seus conselhos para Chengdu, respectivamente. Além disso, representantes de sete organizações internacionais, incluindo a PGA Tour, Eurosport, Australian Open e La Liga, juntamente com as organizações de mídia, participaram do evento on-line, contando suas histórias e experiências sobre Chengdu.

À medida que os convidados apertavam o botão, os locais de jogos para a 2021 FIFU Universiade, como o parque esportivo Dongan Lake, o parque esportivo Fenghuang Mountain e o monumento Twin Towers foram iluminados simultaneamente. Organizações esportivas de diferentes regiões do mundo também participaram da iluminação da cidade. Bayern Munich, Juventus, PGA Tour e WSF expressaram seus votos a Chengdu pelos shows de luz nas Twin Towers.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1623461/Chengdu_sports_events.jpg

FONTE Chengdu

