Projet pour faire de Chengdu une ville de renommée mondiale pour les événements sportifs

À 20 heures, l'événement a officiellement commencé. Le maire de Chengdu, Wang Fengchao, a adressé des salutations sincères et un accueil chaleureux à tous les invités par le biais d'un clip vidéo, qui présente les réalisations de Chengdu ces dernières années et les perspectives d'avenir.

Plus tard, le maire adjoint de Chengdu, Liu Xuguang, a fait une interprétation du contenu du plan. Chengdu devrait devenir une ville de renommée mondiale pour les événements sportifs d'ici 2025, une ville de renommée mondiale pour le sport d'ici 2030, et une ville de renommée mondiale pour la vie d'ici 2035. Entre-temps, a souligné Liu, de nombreuses opportunités vont émerger au cours de cette période. Nous accueillons tous ceux ayant la volonté de développer le commerce et l'industrie du sport à venir partager leurs connaissances au fur et à mesure que Chengdu se développe, avec une communication et une coopération d'un niveau supérieur.

Des dizaines d'organisations et d'institutions sportives de renommée internationale ont participé à l'événement. Le City Football Group, Wanda Sports et Zhongao Sports ont chacun prononcé leur discours d'ouverture, donnant respectivement leurs conseils pour Chengdu. En outre, des représentants de sept organisations internationales, dont le PGA Tour, Eurosport, l'Australian Open et La Liga, ainsi que des organisations médiatiques, ont participé à l'événement en ligne, racontant leurs histoires et expériences sur Chengdu.

Lorsque les invités ont appuyé sur le bouton, les sites des jeux de l'Universiade de la FIFU 2021, comme le parc sportif du lac Dongan, le parc sportif de la montagne Fenghuang et les tours jumelles, emblèmes de la ville, se sont illuminés simultanément. Des organisations sportives de différentes régions du monde ont également participé à l'illumination de la ville. Le Bayern Mucich, la Juventus, le PGA Tour et la WSF ont présenté leurs vœux pour Chengdu par des jeux de lumière sur les tours jumelles.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1623461/Chengdu_sports_events.jpg

SOURCE Chengdu