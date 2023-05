ESG no Sistema de Consórcio: inteligência artificial da Turn2C potencializa o pilar da governança e atrai pessoas e empresas para o modelo de autofinanciamento

Plataforma de Consórcio Inteligente oferece soluções que impactam todo ecossistema do mercado, acelerando a agenda ESG.

SÃO PAULO, 2 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Desde que a sigla ESG (Environmental, Social and Governance — ambiental, social e governança, em português) foi mencionada pela primeira vez em uma publicação do Pacto Global no ano de 2004, o mundo dos negócios tem passado por várias mudanças. Com a alta competitividade do mercado, empresas que implementam a agenda ESG recebem mais destaque entre os investidores.

Entre os modelos de negócios que possuem o ESG em sua essência, existe um que merece uma atenção especial: o consórcio. Apesar de não ser muito mencionado em contextos de negócios sustentáveis, o sistema de autofinanciamento brasileiro existe há mais de sessenta anos e adota práticas ambientais, sociais e de governança antes mesmo do surgimento da sigla.

Consórcio é ESG?

Dos fatores que fazem o consórcio ser um modelo sustentável de negócio, a democracia financeira, a sustentabilidade e o incentivo às boas práticas ambientais estão entre os que mais se destacam. Sua economia colaborativa faz do consórcio um modelo mais sustentável do que outros tipos de financiamento. Além disso, o consórcio é uma forma de compra mais eficiente por disponibilizar o valor integral do bem ao cliente contemplado, que tem poder de compra à vista para negociar descontos.

Outro fator que faz o consórcio ser ESG é que ele é um dos modelos mais democráticos de aquisição de bens. O sistema de financiamento coletivo permite que pessoas de diferentes classes sociais ingressem no mesmo grupo de consórcio, com o mesmo custo financeiro, e direito de acesso aos mesmos bens. Esse formato diferencia o consórcio de outras operações de empréstimo, cujas taxas de juros são definidas para cada cliente, oferecendo juros menores a quem tem maior poder aquisitivo e gerando desigualdade na hora da compra. Já no consórcio, a mesma taxa de administração é oferecida para todos os integrantes do grupo.

Quanto às questões ambientais, o consórcio tem sido um grande aliado das administradoras. Com ele é possível oferecer planos mais acessíveis de bens e serviços que contribuem para o meio ambiente, como instalações de painéis solares e a compra de veículos elétricos — destaque em campanhas de empresas de consórcio nos últimos meses — com o objetivo de destacarem-se positivamente na agenda ESG.

Mas a novidade do mercado que tem atraído pessoas, empresas e investidores ao consórcio como uma forma de investimento ESG, principalmente no que se diz respeito à Governança, é a Inteligência Artificial. Segundo Bruno Pinheiro, CEO da Turn2C (fintech pioneira em lançar uma infraestrutura digital de IA para o mercado de consórcio), "o uso dessa tecnologia no sistema de consórcios tem impactado positivamente todo o ecossistema do mercado, tornando-o mais eficiente, seguro, transparente e sustentável".

Consórcio Inteligente aliado a projetos ESG

O Consórcio Inteligente — nome dado à plataforma de compra de consórcio por inteligência artificial da Turn2C — está trazendo novas possibilidades e fortalecendo a reputação do setor de consórcios na economia brasileira. Através da análise de dados seguros e validados, a plataforma consegue entregar uma previsibilidade de contemplação e fazer o match entre as ofertas das administradoras e o objetivo do cliente. Os números da empresa mostram o diferencial do uso dessa tecnologia. Segundo o Banco Central, o índice de cancelamento de cotas vendidas em 2021 no Brasil foi de 49%, enquanto na Turn2C é de apenas 3%.

Assim, com essa nova realidade, a inteligência artificial está conseguindo eliminar os principais gargalos do sistema de consórcios ao oferecer soluções personalizadas aos clientes e vários benefícios às empresas, principalmente no que se refere à aceleração da agenda ESG. "Com a nossa inteligência e metodologia estamos transformando o consórcio em algo confiável e certo para o objetivo do cliente, o que leva maior adimplência das administradoras parceiras e, portanto, maior saúde financeira no mercado como um todo", afirma Bruno.

Sobre a Turn2C

A Turn2C Consórcio Inteligente é uma infraestrutura de inteligência artificial (IA) para o mercado de consórcio. Com foco na necessidade de compra do cliente e o propósito de transformar o setor por meio da tecnologia, a fintech desenvolveu o Consórcio Inteligente, uma plataforma capaz de entregar o produto ideal para que o consumidor tenha sucesso em seu objetivo de compra de um bem ou serviço.

Com atuação no segmento B2B, a fintech é a única no setor com acesso a 76% do mercado aberto de consórcio, proporcionando previsibilidade com inteligência baseada em dados. Com isso, Agentes da Turn2C, como são chamadas as empresas parceiras que usam a solução para oferecer o Consórcio Inteligente aos seus clientes, podem chegar ao produto ideal de forma eficiente e ampla, de acordo com o interesse individual de compra, custo e prazo do cliente. Hoje, a empresa proporciona 97% de acuracidade em seus modelos de previsibilidade.

Proporcionando previsibilidade com inteligência baseada em dados, a Turn2C está presente em todo o país e já soma cerca de 1,5 mil agentes. Recentemente, a empresa recebeu aporte de R$ 8,5 milhões em rodada seed liderada pelo fundo Honey Island by 4UM e pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão.

