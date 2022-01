Eskute annonce son intention de lancer de nouveaux modèles de vélos électriques pour la montagne et la ville en 2022

L'industrie du vélo électrique traverse une période de croissance rapide, de plus en plus de consommateurs recherchent des solutions de transport durable qui les aident à rester actifs et qui protègent l'environnement. Selon Statista, le marché mondial des vélos électriques devrait représenter plus de 120 milliards de dollars jusqu'à 2030, les Européens estimer à acheter plus que10 millions de vélos par an. En ligne avec les opportunités du marché, Eskute a rapidement développé ses activités en 2021 avec le lancement de quatre modèles de produits, dont deux vélos urbains et deux vélos tout-terrain.

Tous les modèles de vélos électriques Eskute sont entièrement conformes aux réglementations européennes sur les vélos à assistance électriques (VAE) et sont limités à une puissance de 250 W, c'est pourquoi les consommateurs n'ont pas besoin d'un permis pour rouler sur les routes publiques. Les vélos électriques d'entrée de gamme pour la montagne et la ville sont dotés d'un moteur de moyeu Bafang haute performance monté à l'arrière avec transmission à 7 vitesses, d'une meilleure autonomie de la batterie allant jusqu'à 60 kilomètres (40 ou 44 miles) par charge et les pneus durables.

Pour ceux qui recherchent de meilleures performances, les modèles Pro d'Eskute sont équipés d'un moteur à entraînement moyen pour une meilleure traction et stabilité sur la route et la piste, ainsi que d'une plus grande capacité de batterie pour une autonomie de conduite de plus de 95 kilomètres (60 miles). Les modèles Pro disposent également d'un capteur de couple maximum de 65 N.M. supplémentaire qui permet d'économiser du temps et du travail physique pendant les trajets, d'augmenter le kilométrage continu et de prolonger la durée de vie de la batterie. Les vélos électriques pour la ville et la montagne sont conçus en fonction de leurs scénarios d'utilisation respectifs, de sorte que les clients profitent pleinement de leur trajet.

« Le marché des vélos électriques a attiré beaucoup d'attention ces dernières années. Chez Eskute, nous avons fidélisé des clients en 2021 grâce à nos capacités de la recherche et le développement expérimental et à notre chaîne d'approvisionnement robuste. Nos modèles 2022 s'appuieront sur les bases solides de nos vélos électriques existants et intégreront les propositions des clients, pour offrir une expérience de rouler améliorée aux nos consommateurs », a déclaré Alan Chen, PDG d'Eskute.

Eskute a réussi à faire croître rapidement ses ventes sur l'ensemble de ses canaux en ligne en 2021. Malgré les défis liés à la pandémie et à la chaîne d'approvisionnement mondiale, Eskute a toujours maintenu le meilleur prix et un approvisionnement suffisant pour ses clients. Cet engagement envers le service a vu la marque enregistrer une croissance record de 140 % sur le marché britannique entre le deuxième et le quatrième trimestre de 2021, et une croissance de 175 % sur le marché Européen.

Outre la modernisation de sa série de produits en 2022, Eskute vise à ouvrir des magasins physiques et des centres de service après-vente et à accélérer sa coopération avec les concessionnaires et les partenaires commerciaux. Ce faisant, la société cherche à étendre la production locale en Europe et à aider plus de personnes à rouler pour la liberté, à rouler pour le plaisir et à rouler pour la planète.

