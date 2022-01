Eskute luidt het nieuwe jaar 2022 in met vier nieuwe modellen!

De wereldwijde vraag naar een goed, alternatief en duurzaam vervoermiddel wordt volgens Statista steeds groter en in 2030 word er verwacht dat de elektrische fietsenmarkt meer dan 120 miljard dollar zal tellen. Naar verwachting zal in Europa alleen al meer dan 10 miljoen elektrische fietsen per jaar worden verkocht, en met dit wetenschap in het achterhoofd wil Eskute haar marktsegment uitbreiden met liefst vier nieuwe modellen (waaronder twee nieuwe stadsfietsen, en twee nieuwe mountainbikes).

Alle producten van Eskute met een elektrische trapondersteuning, hierna genoemd EPAC (Electrically Power Assisted Cycle), worden volgens de bepalingen in de Richtlijn 2002/24 over bromfietsen voor de Wegenverkeerswet in Nederland beschouwd als een fiets mits het vermogen van de elektromotor niet meer bedraagt dan 0,25 kW en de maximumsnelheid niet meer is dan 25 km per uur. Dus liefhebbers van Eskute kunnen zonder rijbewijs op openbare wegen fietsen en men is niet verplicht om een helm te dragen. Wat natuurlijk wel aangeraden wordt.

Beide instapmodellen van de stadsfiets en mountainbike worden uitgevoerd met een krachtige achternaaf motor van het merk Bafang en wordt de transmissie aangedreven door een soepele 7-versnellingsbak wat liefst tot 65~70 KM fietsafstand kan opleveren. Uiteraard worden deze ook uitgerust met duurzame fietsbanden zodat u onder elke omstandigheid maximale prestatie en fietservaring uit het product kan halen.

Voor de meer avontuurlijkere gebruikers kunt u overwegen om een Pro Model aan te schaffen. Beide versies worden uitgerust met een middenmotor dat ontworpen is met het oog om op moeilijkere terreinen en lange ritten op een comfortabele manier te berijden. Met de wendbaarheid van een racefiets, gebruiksvriendelijkheid van een stadsfiets, en de duurzaamheid van een mountainbike, is Eskute Wayfarer Pro het best verkochte product van afgelopen half jaar. Uit een testrapport van Eskute, kunnen beide modellen per oplaadbeurt ruim 95 km fietsafstand nemen, en met een extra koppelvermogen van maximaal 65 Nm zult u elke wegdek met comfort berijden.

Volgens Alan Chen, de CEO en Co-Founder van Eskute, heeft de elektrische fietsenmarkt een enorme groei gemaakt in de afgelopen jaren en met dit wetenschap in het achterhoofd, wil Eskute haar loyale klanten zeer bedanken voor een geweldig 2021. "Wij zullen constant ons best doen om het beste product te leveren en met onze nieuwe 2022 modellen en visie willen wij voortbouwen op deze sterke fundamenten en support van de menigte. Alhoewel in 2021 door de wereldwijde pandemie werd geteisterd, zijn we erin geslaagd om op onze online verkoopkanalen positieve cijfers te draaien, respectievelijk met een groei van 140% op de Britse markt tussen Q2 en Q4 2021 en een groei van 175% in de Europese Unie. Kortom, in 2022 zullen wij verder ons best doen en in de toekomst willen wij onze verkoopkanalen optimaliseren om door in alle grote Europese steden een winkelpand te openen zodat wij nog beter onze loyale klanten te woord te kunnen staan".

