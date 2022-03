Eskute bereidt zicht voor op de lancering van vier nieuwe modellen in Europa!

Met de 28-inch fietsbanden is de Polluno lijn een uitstekende stadsfiets voor dagelijks gebruik voor woon-werkverkeer. Terwijl de 27,5-inch Netuno mountainbike e-bikes geschikt is voor verschillende terreinen en paden. Beide modellen zijn verkrijgbaar met een "M" middenmotor of een "H" achternaafmotor hub-motor.

'Eskute' is afgeleid van het Portugese woord 'escute', wat 'luisteren' betekent. Op dezelfde manier is de inspiratie voor de namen van onze nieuwe modellen ook afkomstig uit het Portugees: Polluno komt van het Portugese woord voor de planeet Pluto en Netuno is geïnspireerd op het Portugese woord voor Neptunus en de Griekse god Poseidon. Als de verste planeten in ons zonnestelsel vertegenwoordigen Neptunus en Pluto de lange afstanden die onze voertuigen kunnen afleggen. Bovendien combineert Polluno de woorden "vervuiling" en "nee" om Eskute's steun en bevordering van milieubescherming te benadrukken", aldus Alan, CEO van Eskute.

De H-Polluno en H-Netuno bouwen voort op Eskute's zeer populaire achternaafmotorserie met een flinke upgrade op het display en de voeding. Beide e-bikes hebben nu een contrastrijke LED-scherm, een nieuwe koppelsensor, verbeterde prestaties en een groter rijbereik. Voor zijn mid-drive middenmotor serie heeft Eskute de motorfuncties verbeterd met een verbeterde 80 N.m maximum koppelsensor in de M-Netuno en een max. ≤ 65N.m koppelsensor in de M-Polluno.

Eskute's nieuwste e-bikes hebben ook een kleine upgrade gekregen op het design en deze zullen duidelijker strakker uitzien in de drukke steden van Amsterdam. Als detail, hebben wij de dubbele buizen verwijderd uit het frame van de Polluno, en hiermee wordt de batterij alleen verbonden aan de onderkant.

Dit minimalistische frame zorgt ervoor dat alle rijders licht en elegant blijven bij het op -en afstappen van de fiets en hebben wij een lichte boog toegevoegd aan het Netuno model om een sportievere look te geven.

De nieuwe e-Bike-modellen bieden ook aanzienlijke verbeteringen in de batterijprestaties met een nieuwe 36V/14,5Ah Samsung-core batterij en 42V 3A-oplader, die de oplaadtijd met minstens drie uur verkort in vergelijking met voorgaande modellen. Bovendien bieden de nieuwe e-bikes van Eskute een soepelere, veiligere rit met de verbeterde waterdichte batterijcapsule en een waterbestendig fietsframe. De bedrading hebben wij opnieuw ontworpen zodat deze nu door het midden van de buis gaat.

Alle 2022 e-bike-modellen zijn gecertificeerd en strikt vervaardigd in overeenstemming met de Europese CE-kwaliteits- en veiligheidsnormen. Ondanks de wereldwijde pandemie, heeft Eskute volstrekt vertrouwen in zijn productiekwaliteit en logistieke partners. Tot slot worden alle fietsen van Eskute die in dit jaar worden aangeschaft standaard geleverd met een fabrieksgarantie van twee jaar. En alle klanten hebben een bedenktijd van 15 werkdagen. Natuurlijk proberen wij altijd te garanderen van een levertijd tussen vijf tot acht werkdagen, maar ondanks door de wereldwijde logistieke uitdaging, zijn wij zeer positief om naar een groenere toekomst te bouwen.

Ga voor meer informatie over Eskute naar: https://www.eskute.co.uk/

Over Eskute

Eskute, opgericht in 2019, is een snelgroeiend e-bike-bedrijf dat is ontstaan uit het idee om klanten een duurzaam vervoermiddel te bieden tegen een betaalbare prijs. Het bedrijf heeft een fabriek in Polen waarmee deze direct aan verschillende distributiepunten geleverd kan worden. Met verschillende magazijnen in het Verenigd Koninkrijk en Polen kan Eskute binnen Europa voor en snelle levering verzorgen (tussen 5-8 werkdagen). Naarmate het bedrijf groeit, is Eskute van plan om de productielijnen in Polen verder uit te breiden met meerdere assemblagehallen, en tot slot ambieert Eskute om verschillende Flagship stores in belangrijke Europese steden te openen.

