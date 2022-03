Eskute se prépare à lancer quatre nouveaux modèles de vélos électriques en 2022 dans la région européenne

Les vélos électriques de ville Polluno, de 28 pouces, sont adaptés aux déplacements urbains et à un usage quotidien, tandis que les vélos électriques tout terrain Netuno, de 27,5 pouces, conviennent à une variété de terrains et de sentiers. Les deux modèles sont disponibles en version moteur central « M » ou moteur moyeu arrière « H ».

« 'Eskute' est dérivé du mot portugais 'escute', qui signifie 'écouter'. De même, les noms de nos nouveaux modèles sont également inspirés du portugais : Polluno vient du mot portugais désignant la planète Pluton, et Netuno s'inspire du mot portugais désignant Neptune et le dieu grec Poséidon. En tant que planètes les plus éloignées de notre système solaire, Neptune et Pluton représentent les longues distances que nos vélo peuvent parcourir. De plus, Polluno combine les mots « pollution » et « non » pour souligner la position d'Eskute en faveur de la protection de l'environnement », a déclaré Alan, PDG d'Eskute.

Le H-Polluno et le H-Netuno reprennent la très populaire série de moteurs moyeu arrière d'Eskute en améliorant l'affichage et la puissance. Les deux vélos électriques disposent désormais d'un écran LED lumineux, ainsi que d'un nouveau capteur de couple, de performances améliorées et une autonomie plus durable.. Pour sa série à moteur central, Eskute a mis à niveau les fonctions du moteur avec un capteur de couple maximum amélioré de 80 N.m dans le M-Netuno et un capteur de couple 65N.m max. équipé le M-Polluno.

Les derniers vélos électriques d'Eskute ont design retravaillé qui fait bonne figure dans la rue et sur les sentiers. Rétro et élégant, le design à double tube a été supprimé du cadre du Polluno, avec seulement le tube inférieur restant comme connexion à la batterie. Ce cadre minimaliste permet à tous les cyclistes de conserver légèreté et élégance lorsqu'ils montent et descendent du vélo électrique. Pour le Netuno, Eskute a conservé le design audacieux à double tube et a ajouté un léger arc au niveau du tube supérieur pour insuffler de la vitalité à un style plutôt robuste.

Les nouveaux modèles de vélos électriques bénéficient également d'améliorations significatives des performances de la batterie avec une nouvelle batterie Samsung-core 36V/14,5Ah et un chargeur 42V 3A, qui réduit les temps de charge d'au moins trois heures par rapport aux modèles précédents. De plus, grâce à l'amélioration de l'étanchéité de la batterie et au câble interne résistant à l'eau conçu pour le cadre du vélo, les nouveaux vélos électriques d'Eskute offrent une conduite plus douce et plus sûre dans toutes les conditions.

Tous les modèles de vélos électriques 2022 sont certifiés et fabriqués dans le strict respect des normes européennes de qualité et de sécurité CE. En outre, Eskute a pleinement confiance en la qualité de sa production et en ses capacités d'expédition, malgré les défis mondiaux en matière de logistique et de chaîne d'approvisionnement. Chaque vélo électrique Eskute acheté en 2022 sera accompagné d'une garantie de deux ans, d'une période de retour de 15 jours et délai de livraison garantie dans les cinq à huit jours. La sortie des nouveaux modèles dans la région européenne est prévue pour la mi ou la fin mars et ils seront vendus à partir de 1299 € (1199 £).

Pour en savoir plus, consultez le site : https://eskute.fr/

À propos d'Eskute

Fondée en 2019, Eskute est une entreprise de vélos électriques à croissance rapide née de l'idée de fournir aux clients un moyen de transport durable à un prix abordable. L'entreprise dispose actuellement d'une usine en Pologne qui peut fournir des produits aux entrepôts du Royaume-Uni et de la Pologne, et assure une livraison rapide de 5 à 8 jours en Europe. Au fur et à mesure de son expansion, Eskute prévoit d'agrandir son usine en Pologne pour accélérer la production et d'ouvrir prochainement des bureaux dans plusieurs villes d'Europe.

