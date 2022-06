ESKUTE entra con un grande debutto al National Cycling Show di Birmingham

"Vediamo quest'anno come un momento particolarmente opportuno in quanto sempre più consumatori cercano metodi di trasporto nuovi e più ecologici. Ci auguriamo che questa presenza in fiera permetta a più clienti di conoscere il nostro marchio e i nostri prodotti", ha affermato Alan, CEO di ESKUTE.

Eskute x il Salone Nazionale del Ciclismo

Il National Cycling Show, che si autodefinisce "un'esperienza di vendita al dettaglio immersiva", ha consentito ai consumatori di provare ad acquistare di tutto, dalle biciclette agli accessori. Durante lo spettacolo circa 30.000 partecipanti hanno avuto l'opportunità di mettere le mani sulle migliori e-bike di ESKUTE e hanno ascoltato due partner ESKUTE locali che sono stati determinanti nella loro espansione in tutto il Regno Unito: Marcus Pollard, proprietario di un negozio di biciclette elettriche (E -Teck) a Wigan, Regno Unito, e Peter McLeod, uno dei fondatori del fan club Facebook ESKUTE del Regno Unito.

Marcus ha detto che è estremamente significativo ed entusiasta di partecipare a questo progetto con ESKUTE.

Durante l'evento è stata apprezzata la lotteria di beneficenza in cui un fortunato partecipante (Keith Denton) ha vinto un Eskute 2022 Netuno come premio. "Questa è una notizia entusiasmante! Che bella sorpresa per la festa del papà!" disse Keith, il vincitore. Il 100% di tutte le vendite della lotteria sarà donato a Rainbow Trust per aiutare a sostenere i bambini e le loro famiglie durante la malattia.

"Siamo davvero felici di incontrare tutti i nostri clienti e crediamo fermamente che più i consumatori vedono e sentono i nostri prodotti, più li vorranno nella loro vita come mezzo di trasporto di alta qualità. Abbiamo anche in programma di partecipare alla fiera di Francoforte a luglio (Eurobike) e presto apriremo un flagship store in Germania. Queste mostre e la crescita dei negozi offline ci stanno aiutando a cogliere maggiori opportunità per fornire esperienze di vendita di qualità ai nostri clienti ", ha aggiunto Alan.

Come appena anticipato, ESKUTE sarà presente all'evento leader per l'industria delle biciclette, l'EUROBIKE 2022, che si terrà dal 13 al 17 luglio a Messe Frankfurt, presso lo Stand F10 D01a, Padiglione 10.

