ESKUTE maakt een groots debuut op de National Cycling Show te Birmingham

"We zien dit jaar als een bijzonder moment om aan meer consumenten verschillende alternatieve vervoersmiddelen te introduceren, en hopen dat wij via deze beurs meer klanten kennis kunnen laten maken met ons merk en onze producten," aldus Alan, de CEO van ESKUTE.

Eskute x National Cycling Show

De National Cycling Show, die zichzelf aanprijst als een "meeslepende retail ervaring", gaf consumenten de mogelijkheid om alles van fietsen tot accessoires te proberen en te kopen. Tijdens de show kregen 30.000 aanwezigen de kans om de beste e-bikes van ESKUTE in handen te krijgen en te horen van twee lokale ESKUTE partners.

Beide spelen een essentiële rol binnen de Eskute Marketing Plan, en geven directie aan de Eskute winkel te Verenigd Koninkrijk: Marcus Pollard, eigenaar van een elektrische fietsenwinkel (E-Teck ) Wigan, VK, en Peter McLeod, een van de oprichters van de UK ESKUTE Facebook fanclub.

Marcus zei dat het super leuk en spannend was om met ESKUTE aan deze show deel te nemen, vooral het gedeelte waarbij de gelukkige aanwezige Keith Denton een Eskute 2022 Netuno won tijdens een liefdadigheid loting. "Wat een geweldige Vaderdag verrassing!" zei Keith, de winnaar van de gloednieuwe Netuno Mountabike.

Overigens wordt 100% van alle loterijverkopen gedoneerd aan Rainbow Trust om kinderen en hun families te ondersteunen in verschillende basisvoorzieningen.

"We zijn echt blij om al onze klanten te ontmoeten en om samen over Eskute fietsen te praten". Bovendien zijn wij ook van plan om in juli deel te nemen aan de beurs te Frankfurt en binnenkort wordt de Flagship Store van Duitsland geopend. Door de beurs en de groei van het zoeken naar meer offline mogelijkheden helpt Eskute om een beter beeld te schetsen van de locale markten.

ESKUTE zal verder aanwezig zijn op een ander toonaangevend evenement voor de fietsindustrie, de EUROBIKE 2022, die tussen 13-17 juli wordt gehouden in Messe Frankfurt, stand F10 D01a, Hal 10.

Voor meer informatie over ESKUTE kunt u terecht op: http://www.eskute.nl/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1845208/image_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1728588/Eskute_logo_Logo.jpg

SOURCE Eskute