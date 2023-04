ESKUTE rolt productupgrades uit voor 2023

SHENZHEN, China, 12 april 2023 /PRNewswire/ -- ESKUTE, een snelgroeiend e-bike bedrijf, rolt een reeks productupgrades uit voor zijn assortiment als antwoord op de positieve vraag van de markt naar zijn tweewielers.

Naarmate het bedrijf groeide, nam de productverkoop van ESKUTE in 2022 snel toe. Het bedrijf heeft aandachtig geluisterd naar de behoeften van de klanten en wil hen dit jaar een betere rijervaring bieden. Een van de hoogtepunten van de upgrades is de nieuwe serie Torque-sensoren, uitgerust met ESKUTE's zelfontwikkelde intelligente Pedal Assist System (IntelligentPas). Hierdoor gaat de batterij langer mee en kunnen rijders hun tweewielers langer gebruiken.

De reactie van de markt op de producten van ESKUTE was over de hele linie positief. Enrico Punsalang, motorliefhebber en schrijver bij RideApart en InsideEVs: "Ik heb al een Netuno en Netuno pro, en die geven me een andere rijervaring. Door de koppelsensor van de Netuno pro voelt de trapondersteuning veel natuurlijker en intuïtiever aan. Het is een geweldig stukje gereedschap voor elektrische fietsen. Als je graag op je e-bike trapt (in plaats van alleen het gaspedaal te gebruiken), dan is een koppelsensor een betere keuze."

Als onderdeel van de nieuwe verbeteringen voor dit jaar zijn de Netuno en Polluno opgewaardeerd tot Plus-modellen door het gebruik van de IntelligencePas-technologie. De Polluno-accu is ook verbeterd van 36V 14,5AH-cellen naar 36V 20AH, waardoor de actieradius met 30% toeneemt en de levensduur van de hele fiets met 30% wordt verlengd. De motor is ook verbeterd, van de vorige BAFANG G010 250W naar een BAGANG G020 250W, waardoor het koppel toeneemt. Dit betekent dat gebruikers minder hard moeten werken om hun pedalen in beweging te krijgen op hun tweewieler. ESKUTE heeft ook een 26-inch versie toegevoegd voor kleinere frames en een nieuwe, witte versie, om gebruikers meer rijmogelijkheden te bieden.

Naast de upgrades lanceert ESKUTE dit jaar ook een gloednieuw e-bikemodel, de Star, een elektrische vouwfiets met dikke banden. Het nieuwe model is draagbaar en makkelijk op te bergen, maar ook krachtig, comfortabel en veelzijdig in gebruik. Deze compacte tweewieler neem je overal mee naartoe: hij past gemakkelijk in de kast van de bestuurder thuis of onder zijn bureau op kantoor! Met zijn dikke banden van 4 inch en zijn verende voorvork is deze e-bike geschikt voor vlakke straten en hobbelige paden!

Naast de upgrades voor ESKUTE's producten en nieuwe modellen dit jaar, richt ESKUTE zich ook op het verbeteren van de klantenservice. Dit streven omvat de opbouw van een wereldwijd klantenservicesysteem met lokale callcenters in Duitsland, het VK en de VS om ervoor te zorgen dat vragen van gebruikers onmiddellijk worden beantwoord. Deze verhuizing maakt deel uit van de inspanningen van ESKUTE om zijn omzet ten opzichte van vorig jaar te verdrievoudigen en steeds meer groene mobiliteitsoplossingen te bieden aan mensen over de hele wereld.

Over ESKUTE

ESKUTE, opgericht in 2019, is een snelgroeiend e-bike bedrijf dat ontstond uit het idee om klanten te voorzien van een duurzaam vervoermiddel tegen een betaalbare prijs. Het bedrijf heeft momenteel een fabriek in Polen die producten kan leveren aan magazijnen in het Verenigd Koninkrijk en Polen, en zorgt voor een snelle levering, binnen 5 tot acht dagen, binnen Europa. Naarmate het bedrijf uitbreidt, is Eskute van plan een tweede fabriek in Polen te openen om de productie op te voeren en binnenkort kantoren te openen in verschillende steden in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

