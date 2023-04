S.r.l. Eskute lancia gli aggiornamenti dei prodotti per il 2023

SHENZHEN, Cina, 11 aprile 2023 /PRNewswire/ €-- Eskute, azienda di e-bike in rapida crescita, sta lanciando una serie di aggiornamenti di prodotti alla sua gamma di prodotti in risposta alla domanda positiva delle sue due ruote dal mercato.

Con l'espansione dell'azienda, le vendite di prodotti di Eskute sono cresciute rapidamente nel 2022. Quest'anno l'azienda ha ascoltato attentamente le esigenze dei clienti e mira a offrire loro un'esperienza di navigazione migliore. Tra i punti salienti degli aggiornamenti c'è la nuova serie di Sensori di coppia, dotati del sistema di assistenza al pedale intelligente sviluppato da ESKUTE (IntelligentPas), il che significa che i motociclisti possono risparmiare meglio la durata della batteria e utilizzare le loro due ruote più a lungo.

La risposta del mercato ai prodotti di Eskute è stata positiva in tutto il mondo. Enrico Punsalang, appassionato di moto e scrittore di RideApart e InsideEVs, ha commentato: «Ho già un Netuno e Netuno pro e mi offrono un'esperienza di pedalata diversa. Il sensore di coppia Netuno pro rende il pedale molto più naturale e intuitivo, ed è un kit davvero straordinario da portare sulle biciclette elettriche. Se ti piace davvero pedalare con la tua e-bike (invece di usare semplicemente l'acceleratore), un sensore di coppia è la scelta migliore».

Nell'ambito dei nuovi miglioramenti di quest'anno, Netuno e Polluno sono stati aggiornati modelli Plus grazie all'uso della tecnologia IntelligencePas. La batteria polluno è stata inoltre migliorata da 36 V 14.5AH celle a 36 V 20AH, fornendo agli utenti un aumento della portata del 30% e prolungando anche la vita utile dell'intera bicicletta del 30%. Anche il motore è stato migliorato, passando dal precedente BAFANG G010 250 W a un BAGANG G020 250 W, aumentando così la coppia. Ciò significa che gli utenti non devono lavorare altrettanto duramente per far muovere i propri pedali sulle due ruote. Inoltre, Eskute ha aggiunto una versione a 26 inch per chi ha una montatura più piccola e ha aggiunto una nuova versione in bianco per offrire più opzioni di navigazione agli utenti.

Oltre agli aggiornamenti, Eskute quest'anno lancerà anche un nuovissimo modello di e-bike, la Star, una bicicletta elettrica pieghevole con pneumatici grassi. Il nuovo modello è portatile e memorabile, ma è anche potente, confortevole e pronto per tutto ciò che gli utenti richiedono. Questa compatta a due ruote può essere facilmente posizionata all'interno degli armadi dei ciclisti a casa o sotto le scrivanie in ufficio, ampliando così la sua portabilità quasi infinita! Dotato di pneumatici grassi da 4" e di un fork di sospensione frontale, gli utenti saranno pronti a percorrere i marciapiedi e conquistare i sentieri su questa e-bike!

Guardando al di là degli aggiornamenti di Eskute dei suoi prodotti e dei nuovi modelli di quest'anno, Eskute mira anche a migliorare la sua offerta di assistenza clienti. Questa iniziativa include la creazione di un sistema di assistenza clienti globale composto da call center locali in Germania, Regno Unito e Stati Uniti per garantire che le richieste degli utenti ricevano risposte immediate. Questa mossa fa parte degli sforzi di Eskute per triplicare il suo fatturato rispetto allo scorso anno e fornire sempre più soluzioni di mobilità verde alle persone di tutto il mondo.

INFORMAZIONI SU Eskute

Fondata nel 2019, Eskute è un'azienda di e-Bike in rapida crescita nata dall'idea di fornire ai clienti un mezzo di trasporto sostenibile a un prezzo accessibile. Attualmente l'azienda dispone di uno stabilimento in Polonia in grado di fornire prodotti ai magazzini nel Regno Unito e in Polonia, e fornisce consegne rapide in Europa da 5 a 8 giorni. Con l'espansione, Eskute prevede di aprire una seconda fabbrica in Polonia per accelerare la produzione e gli uffici in diverse città del Regno Unito e della Germania.

