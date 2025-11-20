Eslovaquia, primer país en confirmar oficialmente su participación en la EXPO 2027 de Belgrado

-Eslovaquia se convierte en el primer país en confirmar oficialmente su participación en la EXPO 2027 de Belgrado

BRATISLAVA, Eslovaquia, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Es oficial: Eslovaquia participará en la EXPO 2027 de Serbia. La participación de Eslovaquia fue confirmada formalmente en Belgrado por Matej Fekete, director general de SLOVAKIA TRAVEL, y Lukáš Parízek, Comisionado General de la EXPO 2027 Belgrado. Parízek, junto con el Comisionado y ministro de Comercio Interior y Exterior de Serbia, Jagoda Lazarević, y el consejero delegado de la EXPO, Danilo Jerinić, firmaron simbólicamente el contrato oficial que confirma la participación vinculante de Eslovaquia en el evento.

"Me enorgullece que seamos el primer país en firmar oficialmente el acuerdo de participación para la EXPO 2027 Belgrado. Este es un hito importante para nosotros, ya que se trata de uno de los eventos más grandes que un país puede albergar. Mantenemos excelentes relaciones con Serbia, y ahora nos corresponde aprovechar al máximo esta oportunidad para fortalecerlas y presentar a Eslovaquia no solo en los Balcanes, sino también a nivel mundial", declaró Lukáš Parízek tras la firma del acuerdo en el Expo Playground de la Feria de Belgrado.

Como parte del programa oficial, la delegación eslovaca también mantuvo conversaciones con la dirección de la Cámara de Comercio e Industria de Serbia, así como con Marija Labović, directora general de la Organización Nacional de Turismo de Serbia.

"La Exposición Universal EXPO 2027 de Belgrado representa una oportunidad única para demostrar cómo podemos conectar naciones, fomentar la diversidad cultural y construir un turismo sostenible a escala internacional en beneficio de toda la sociedad. Nuestra participación demuestra nuestro compromiso de seguir promoviendo la buena reputación de Eslovaquia en el ámbito internacional y de aportar soluciones que definan el futuro de las generaciones venideras. Esta ocasión también fortalecerá nuestra cooperación con Serbia en el sector turístico", declaró Matej Fekete.

La exposición internacional especializada comenzará el 15 de mayo de 2027 y tendrá una duración de tres meses. Se espera la participación de más de 120 países y se prevé que el evento atraiga a más de 4 millones de visitantes.

SLOVAKIA TRAVEL es la organización nacional para la promoción del turismo en Eslovaquia. Su principal objetivo es el desarrollo del turismo tanto en el mercado nacional como en el internacional.