Esmaltar as unhas durante o tratamento de micose pode comprometer a eficácia do medicamento?

No caso do diagnóstico positivo para a micose de unha, o tratamento precisa ser iniciado o quanto antes pois, dura em torno de 6 meses para as unhas das mãos e de 9 a 12 meses para as unhas dos pés, tudo vai depender da rapidez com que as unhas crescem, assim como da quantidade de fungos presentes. Mas não se preocupe, se quiser manter estética das unhas Loceryl é um esmalte terapêutico que pode ser usado com esmaltes cosméticos²* e tem o poder de eliminação durante 7 dias, com apenas uma aplicação semanal**. Ou seja, durante o tratamento não é necessário abrir mão do ritual de beleza!

Loceryl penetra em todas as camadas da unha, evitando que fungos se espalhem entre elas e eliminando-os de dentro, ao redor e embaixo das unhas³, no entanto, além do uso do antimicótico é indispensável seguir com os seguintes cuidados:

1. Manter as unhas bem higienizadas

Manter as unhas bem cortadas, higienizadas são bons hábitos. O ideal é mantê-las sempre limpas e curtas. Também é importante deixar os pés e as mãos limpos e secos e se possível, arejados.

2. Levar os próprios utensílios em salões de beleza

É sempre bom verificar se todo o material que será utilizado está esterilizado. Se puder levar seu próprio kit, é ainda melhor, pois esmaltes cosméticos podem ser contaminados por fungos e ser um meio de transmissão. Lembre-se de descartar lixas e palitos usados nas unhas doentes e de higienizar seu material com hipoclorito após usá-los em unhas contaminadas.

3. Evitar pisar descalço em vestiários comunitários

O simples contato com superfícies contaminadas já é o suficiente para a transmissão, portanto, é necessário usar calçados para caminhar no chão úmido. As medidas

preventivas são sempre a melhor opção para evitar o contágio.

4. Escolher sapatos abertos e que não façam os pés transpirarem

Os fungos preferem ambientes escuros e úmidos para proliferar e, uma forma de evitar a contaminação é optar por sapatos mais arejados, que permitam que os pés permaneçam secos e que não apertem as unhas.

Esmaltar as unhas durante o tratamento de micose não compromete a eficácia de Loceryl e não interfere no tempo do tratamento². Fazendo o tratamento com Loceryl a esmaltação continuará em dia e os pés livres!

Consulte sempre um dermatologista!

Loceryl® Esmalte (cloridrato de amorolfina) é indicado para o tratamento de micoses de unha (onicomicoses). Reg. MS 1.2916.0036. GALDERMA BRASIL LTDA./LOCERYLESM-MB01_20/SAC: 0800-155552. LOCERYL® ESMALTE É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

*necessário aguardar 10 minutos para aplicação do esmalte cosmético

**podendo chegar a duas aplicações dependendo da recomendação médica.

