ESPECIALISTAS DO CONSELHO GLOBAL DE HIGIENE (GHC) PEDEM INVESTIMENTOS EM HIGIENE DAS MÃOS PARA SALVAR VIDAS

No Dia Mundial da Lavagem das Mãos, 15 de outubro de 2022, o GHC está pedindo investimentos em educação e recursos relacionados à lavagem das mãos, a fim de garantir a higiene universal das mãos, prevenir doenças e salvar vidas.

LONDRES, 14 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Lavar as mãos com sabão é um dos passos mais importantes para reduzir a propagação de doenças infecciosas. Essa medida tem custo significativamente menor do que outras intervenções de saúde pública e tem muitos benefícios socioeconômicos além da redução de doenças, como aumento da produtividade e redução nos custos de assistência médica.

Como resultado da pandemia da COVID-19, foram feitos esforços para melhorar os hábitos de higiene, mas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é necessário quadruplicar o progresso atual para atingir as metas de higiene estabelecidas pelas Nações Unidas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Se as tendências atuais persistirem, 1,9 bilhão de pessoas ainda não terão instalações básicas de lavagem das mãos em casa até 2030, destacando a necessidade de aumentar os investimentos em programas de lavagem das mãos em todo o mundo.

Com o surgimento da COVID-19, o acesso a instalações para lavagem das mãos, educação e financiamento ficou prejudicado: 30% da população mundial não tinha instalações para lavar as mãos com água e sabão, e quase metade das instalações de saúde (43%)não tinha instalações básicas para higiene das mãos nos pontos de atendimento. O GHC está alinhado com o tema do Dia Mundial da Lavagem das Mãos de 2022, que é "Unidos pela Higiene Universal das Mãos", e pede às autoridades de saúde que priorizem a higiene das mãos para ajudar a prevenir infecções.

Pesquisas estimam que os programas nacionais de lavagem das mãos podem render retornos econômicos profícuos, dobrando o retorno sobre o investimento, e que algumas nações ultrapassarão consideravelmente esse retorno. Um estudo destaca que um programa nacional de lavagem das mãos na Índia poderia render um retorno de 92 vezes sobre o investimento.

A professora emérita Elizabeth Scott PhD, presidente do Conselho Global de Higiene comentou:

"O GHC está empenhado em promover a higiene, incluindo a lavagem das mãos, como uma das principais formas de prevenir infecções. É inconcebível que, no século XXI, bilhões de pessoas em todo o mundo ainda não tenham acesso à lavagem básica das mãos com água e sabão.

É necessário um imenso esforço colaborativo em todos os níveis da sociedade, incluindo maiores investimentos em infraestrutura de higiene por parte dos governos. Precisamos voltar ao básico e elevar o perfil da higiene das mãos, incluindo a lavagem com água e sabão ou o uso de desinfetante à base de álcool quando não houver acesso a sabão e água limpa, para garantir que isso continue sendo um método de prevenção de infecções na linha de frente dos ambientes de saúde e na comunidade."

