Especialistas em governança da Internet discutem o futuro da Internet global em fóruns de DNS da ICANN

Primeiro Fórum de DNS da Ásia-Pacífico, de 30 de março a 1º de abril de 2022

SINGAPURA, 28 de março de 2022 /PRNewswire/ -- Esta semana, a Internet Corporation for Designed Names and Number (ICANN) dá início ao primeiro Fórum de Sistemas de Nomes de Domínio (DNS) na Ásia-Pacífico (APAC), de 30 de março a 1º de abril de 2022. A ICANN é uma organização internacional sem fins lucrativos que coordena o DNS e desempenha um papel fundamental na garantia de uma Internet global, interoperável e segura.

A ICANN convida regularmente os principais profissionais e especialistas de governança da Internet para discutir o futuro do sistema de endereços da Internet em seus fóruns regionais de DNS. Esses encontros funcionam como uma plataforma de discussão excepcional para os interessados em governança da Internet e na área de nomes de domínio, reunindo um conjunto diversificado de participantes da indústria, governo, meio acadêmico e sociedade civil.

Juntamente com organizadores locais, a ICANN apresenta fóruns de DNS na África, Europa Oriental e Ásia Central, América Latina e Caribe e Oriente Médio desde 2014. Embora os encontros sejam realizados em diferentes regiões com foco em questões locais, todos atendem ao mesmo objetivo: estimular o intercâmbio de conhecimento, o networking e a discussão sobre o setor de nomes de domínio e estimular a cooperação entre a ICANN e a comunidade global de DNS.

O Fórum de DNS desta semana é o primeiro na região da Ásia-Pacífico. Com o tema "Além da tecnologia: a revolução do DNS", o evento será realizado virtualmente e co-organizado com MYNIC Berhad, o gerente de domínio de primeiro nível com código de país designado para .MY.

"Temos orgulho de realizar pela primeira vez o Fórum de DNS da APAC, uma vez que o evento enfatiza o sucesso contínuo desse formato regional e o compromisso da ICANN de estimular discussões locais vitais sobre o setor de nomes de domínio", disse Göran Marby, presidente e CEO da ICANN. "Espera-se que muitos dos próximos bilhões de usuários da Internet venham da região da APAC, e é importante que a comunidade regional entenda a importância do DNS no que diz respeito à Internet."

O futuro do DNS depende da interação entre mercados, tecnologias e partes interessadas trabalhando em conjunto. A Internet interoperável e global pode estar em risco se as partes interessadas não trabalharem conjuntamente. Uma Internet global unificada permite que o setor libere seus infinitos benefícios de inovação e possibilidades para todos.

Na sessão principal do evento, "O Futuro do DNS", Marby, juntamente com um painel de especialistas, avaliará os desafios para o atual sistema de nomes de domínio e explicará por que preservá-lo é fundamental para manter uma única Internet para o mundo todo.

Para mais informações sobre o Fórum de DNS da APAC de 2022 e para participar, clique aqui.

Também considere participar dos próximos fóruns regionais de DNS que a ICANN realizará este ano:

Latin America and Caribbean (LAC) Domain Names Week, de 25 a 29 de abril de 2022.

Fórum de DNS da África, de 5 a 6 de outubro de 2022.

O Fórum de DNS do Leste Europeu costuma ser realizado no terceiro trimestre do ano. As datas deste ano ainda não estão confirmadas.

Sobre a ICANN

A missão da ICANN é ajudar a garantir uma Internet global estável, segura e unificada. Para acessar outra pessoa na internet, você precisa digitar um endereço – um nome ou número – em seu computador ou outro dispositivo. Esse endereço deve ser exclusivo, para que os computadores saibam onde encontrar uns aos outros. A ICANN ajuda a coordenar e oferecer suporte a esses identificadores exclusivos em todo o mundo. A ICANN foi criada em 1998 como uma empresa sem fins lucrativos de benefícios públicos e uma comunidade com participantes do mundo todo.

