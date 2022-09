- Espectáculo de drones ilumina el cielo nocturno de Ningbo mientras llegan mensajes festivos de todo el mundo

NINGBO, China, 12 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Una publicación de NBGD:

En la noche del 9 de septiembre, se realizó el espectáculo de drones "Ningbo Lanterns Spreading Best Wishes Across the World" en el área ribereña de Laowaitan en Ningbo. El evento fue organizado conjuntamente por el Departamento de Publicidad del Comité Municipal de Ningbo del PCCh, el Grupo de Radio y Televisión de Ningbo y el distrito de Jiangbei.

630 drones realizan un espectacular espectáculo de luces en la ribera de Ningbo

Sobre el cielo nocturno de Laowaitan, 630 drones que volaban a baja altura formaron una imagen tras otra en una combinación espectacular de tecnología moderna y cultura tradicional. "Feliz Festival del Medio Otoño" en chino e inglés iluminó el cielo. Con el telón de fondo del horizonte de la ciudad, icónicos hitos mundiales como la Torre Eiffel de Francia y las pirámides de Egipto aparecieron junto a la propia Biblioteca Tianyige de Ningbo y las grúas y los portacontenedores del Puerto de Ningbo Zhoushan.

El espectáculo de drones atrajo a una gran multitud. Los ciudadanos no pudieron resistirse a sacar sus teléfonos para tomar una foto tras otra.

Ningbo recibe mensajes festivos de 18 ciudades en cinco continentes

El Festival del Medio Otoño es un momento para que las comunidades chinas de todo el mundo se conecten y vuelvan a conectarse mientras contemplamos la belleza de la brillante luna llena. Ningbo recibió mensajes festivos de 18 ciudades de los cinco continentes, enviados por líderes empresariales, trabajadores de la educación, abogados, artistas, ingenieros, atletas y estudiantes.

Las comunidades de Ningbo en todo el mundo celebraron el festival a través de una variedad de actividades. Los niños locales en Ningbo se unieron a los niños de las familias de Ningbo que viven en Hong Kong para un evento de intercambio cultural virtual, compartiendo música y mostrando las delicias locales. En Toronto, Canadá, los expatriados de Ningbo honraron su tradición lanzando linternas de loto flotantes en un lago. En el Instituto Confucio Tamatave en Madagascar establecido por la Universidad de Ningbo, los estudiantes y profesores aprovecharon la oportunidad para realizar un espectáculo de cítaras chinas y un recital de poesía, vestidos con túnicas tradicionales de Hanfu.

El Festival del Medio Otoño, como una de las festividades más importantes del pueblo chino, tiene que ver con la profundización de los lazos. El espectáculo de drones sobre Laowaitan y las celebraciones de la comunidad global de Ningbo fortalecieron las amistades existentes y nuevas a través del intercambio de cultura china. Ningbo, más globalizada que nunca, se embarca en un viaje para abrazar el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1896202/image_1.jpg

SOURCE NBGD